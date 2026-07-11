ЧМ по футболу: Испания победила Бельгию 11.07.2026, 8:05

Фото: fifa.com

В полуфинале она встретится с Францией.

Сборная Испании со счетом 2:1 обыграла Бельгию в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года.

С первых минут испанцы обосновались на трети поля соперника, однако взломать оборону бельгийцев было крайне сложно. Открыть счет действующим чемпионам Европы удалось на 30-й минуте: Тибо Куртуа парировал удар Дани Ольмо, но Фабиан Руис добил мяч под перекладину.

Бельгийцы, не создавшие ничего у чужих ворот, неожиданно отыгрались на 41-й минуте: Шарль Де Кетеларе точно пробил головой после подачи Тимоти Кастаня.

Во втором тайме Испания продолжила оказывать давление на ворота Бельгии. Победный гол испанцы забили в концовке встречи: Микель Мерино отправил мяч в сетку спустя две минуты после выхода на замену.

В полуфинале Испания встретится с Францией.

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