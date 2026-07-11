ЧМ по футболу: Испания победила Бельгию
- 11.07.2026, 8:05
В полуфинале она встретится с Францией.
Сборная Испании со счетом 2:1 обыграла Бельгию в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года.
С первых минут испанцы обосновались на трети поля соперника, однако взломать оборону бельгийцев было крайне сложно. Открыть счет действующим чемпионам Европы удалось на 30-й минуте: Тибо Куртуа парировал удар Дани Ольмо, но Фабиан Руис добил мяч под перекладину.
Бельгийцы, не создавшие ничего у чужих ворот, неожиданно отыгрались на 41-й минуте: Шарль Де Кетеларе точно пробил головой после подачи Тимоти Кастаня.
Во втором тайме Испания продолжила оказывать давление на ворота Бельгии. Победный гол испанцы забили в концовке встречи: Микель Мерино отправил мяч в сетку спустя две минуты после выхода на замену.
В полуфинале Испания встретится с Францией.