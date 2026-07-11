Наличка против Кремля Виталий Шапран

11.07.2026, 8:24

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Виталий Шапран

В России начался опасный тренд.

Объем наличного рубля в обращении в июне 2026 года увеличился на 449,7 млрд рублей, что на 18,0% больше, чем в мае, когда прирост составил 381,2 млрд рублей. Об этом официально сообщил Центральный банк России.

В феврале объем наличного рубля увеличился на 180,2 млрд рублей, в марте – на 285,1 млрд рублей, в апреле – на 607,3 млрд рублей. В целом, в феврале–июне 2026 года объем наличности в РФ вырос на 1,9 трлн рублей, то есть в среднем увеличивался на 380 млрд рублей в месяц.

Среди россиян наличные деньги становятся все более популярными из-за:

повышения налогов;

ужесточения требований банков в рамках финансового мониторинга;

отключения интернета;

требований многих АЗС во время бензинового кризиса расплачиваться только наличными.

Как бы российское население ни любило Путина, тем не менее анализ динамики наличного обращения в РФ показывает, что наличный рубль имеет все шансы сместить старого царя с трона, с его аппетитами к доходам россиян.

Как говорится в Лондоне, «cash is king». Похоже, что по тем же правилам теперь живут и россияне.

Виталий Шапран, «Фейсбук»

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