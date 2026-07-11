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Беларусь накроют три стихии

  • 11.07.2026, 8:51
  • 3,070
Беларусь накроют три стихии

Объявлен оранжевый уровень опасности.

Белгидромет предупредил о грозах, ливнях и граде 11 июля. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

По данным Белгидромета, в субботу, 11 июля, на большей части территории Беларуси ожидается неблагоприятная погода. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за комплекса опасных явлений — гроз, сильных ливней и местами града. Наиболее сложная погодная обстановка прогнозируется в Брестской, Минской и Гродненской областях.

Автор тематического Telegram-канала «Алексбул Погода» отметил, что день в целом подойдет для прогулок и поездок, однако погодные условия потребуют внимательности.

«Суббота подойдёт для прогулок и поездок, но погода всё ещё будет требовать гибкости. Главный риск дня — не сильный шторм, а локальный внезапный дождь: он может пройти в одном районе и полностью обойти соседний. Поэтому зонт лучше держать под рукой, особенно если планируются поездки по западу и центру страны», — подчеркнул он.

Прогноз погоды по регионам:

Брест: +19…+21 °С. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь (вероятность осадков 80–90 %), гроза.

Витебск: +21…+23 °С. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди (80–90 %), возможна гроза.

Гомель: +21…+23 °С. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь (80–90 %), возможна гроза.

Гродно: +18…+20 °С. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди (80–90 %), гроза.

Могилёв: +21…+23 °С. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди (80–90 %), возможна гроза.

Минск: +20…+22 °С. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь (80–90 %), гроза. При грозе местами ожидаются сильные ливни.

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