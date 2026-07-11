Любопытный артефакт поздней стадии агонии2
- Сергей Медведев
- 11.07.2026, 8:45
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Это не белый флаг и не просьба о мире.
На роль теневого лидера России The Economist сенсационно выдвинул Андрея Мельниченко — прожженного путинского олигарха, обладателя самой большой в мире яхты (143 м, 600 млн долларов), крупного поставщика СВО — в его Новомосковский химкомбинат под Тулой, где делают азотную кислоту для взрывчатки, уже прилетала украинская баллистика.
На фото он предстает в угрожающих красно-черных тонах, в гимнастерке хунвейбина, словно предупреждая о зареве грядущих потрясений. И весь его текст, как и опубликованная месяц назад анонимная исповедь «кремлевского инсайдера» — одна сплошная страшилка, написанная по методичке АП: развал страны, хаос, пугачевщина, захват России Китаем и прочие химеры. Это писк из-под ковра, из которого слышны отчаянные сигналы Западу, попытка внести разлад в коалицию желающих и добиться перемирия на российских условиях, пока еще не поздно.
Это не белый флаг и не просьба о мире, это все тот же путинский ультиматум, вид сбоку — поданный как якобы «независимое мнение». Хотя по сути, и этот неумелый вброс, и пространные размышления «инсайдера» — часть одной и той же спецоперации, кремлевской теневой дипломатии, озвученной шестерками режима. Очевидно, что клиент еще не дозрел, и требуется продолжение сорокадневной украинской кампании по принуждению России к миру — к сентябрю мы услышим еще и не такие песни.
Все это любопытный артефакт поздней стадии агонии путинизма, галлюцинация тяжело больного пациента, поданная в пародийной стилистике черной комедии о кремлевских злодеях (типа «Смерти Сталина»). И все это забудется примерно через неделю, останется только эта старая обложка как афишка провинциального театра с помятым трагиком.
Сергей Медведев, Facebook