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Армия РФ нанесла удар по Киеву: известно о 10 пострадавших

  • 11.07.2026, 8:20
Армия РФ нанесла удар по Киеву: известно о 10 пострадавших
Фото: ГСЧС Киева

Среди них ребенок.

Российские оккупанты в ночь на 11 июля атаковали Киев, в результате чего пострадали восемь человек, среди которых 11-летний мальчик. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает unian.net.

«8 человек пострадали в результате атаки врага на Киев. Среди раненых — 11-летний мальчик. Четверо пострадавших находятся в стационарах городских больниц. Остальным медики оказали помощь на месте», — отметил он.

По словам Кличко, в Дарницком районе произошло попадание в проезжую часть дороги. Также горит электрощитовая, управляющая светофорами. Кроме того, в соседних домах выбило окна.

В то же время в Днепровском районе произошел пожар на территории нежилой застройки.

Фото: ГСЧС Киева

В свою очередь в ГСЧС Украины сообщили, что в результате атаки пострадали 10 человек.

По словам спасателей, в результате попадания в трехэтажное офисно-складское здание возник пожар в Соломенском районе. В настоящее время он ликвидирован. По другому адресу в результате взрывной волны поврежден железнодорожный локомотив.

Фото: ГСЧС Киева

«Дарницкий район: после попадания в проезжую часть произошло возгорание электрощитовой, регулирующей работу светофоров. Пожар ликвидирован. В прилегающих жилых домах выбиты окна. Днепровский район: в результате попадания произошел пожар в складском помещении», — уточнили в ГСЧС.

Фото: ГСЧС Киева
Фото: ГСЧС Киева

Ранее в ООН заявили, что атаки России в последние месяцы привели к наибольшему числу жертв среди гражданского населения с 2022 года. В организации подчеркнули, что предварительные данные за июнь свидетельствуют о еще большем числе жертв — по меньшей мере 265 человек были убиты и 1 тыс. 816 ранены.

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