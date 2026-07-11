Планам Си не суждено сбыться 8 11.07.2026, 8:57

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Си Цзиньпин

Усиление роли государства имеет и обратную сторону.

Китай увеличивает финансирование высокотехнологичных отраслей, рассчитывая вывести страну в мировые лидеры в сфере искусственного интеллекта, робототехники, микроэлектроники и других передовых направлений. Однако, как отмечают аналитики, даже оживление фондового рынка может оказаться недостаточным для реализации масштабных планов Пекина, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из символов новой технологической политики стала компания Unitree, выпускающая роботов. За десять лет ее оценка выросла с 10 млн до 42 млрд юаней, а недавнее одобрение IPO стало показательным сигналом поддержки со стороны властей. Премьер Госсовета КНР Ли Цян публично отметил успех компании — редкий случай для китайского руководства.

По оценкам экспертов, только строительство инфраструктуры для искусственного интеллекта потребует около 2 трлн юаней в ближайшие пять лет. Сопоставимые суммы понадобятся для развития робототехники и высокотехнологичного производства.

Власти уже смягчили прежние ограничения для технологического бизнеса и венчурных инвестиций. За первые пять месяцев 2026 года в стране зарегистрировали более 9,5 тыс. новых инвестиционных фондов — почти в полтора раза больше, чем годом ранее. Существенную роль играют государственные фонды и крупные корпорации, направляющие капитал в перспективные разработки.

Оживился и рынок первичных размещений. Китайские компании привлекли около 32 млрд долларов через IPO — вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. На биржу готовятся выйти производитель микросхем CXMT и еще ряд крупных технологических компаний.

Тем не менее эксперты предупреждают, что усиление роли государства имеет и обратную сторону. Финансирование получают прежде всего проекты, соответствующие промышленной стратегии председателя КНР Си Цзиньпина, тогда как частные инвесторы вынуждены учитывать политические приоритеты не меньше, чем коммерческие перспективы.

В результате капитал все чаще направляется в «правильные» отрасли, а решения о финансировании и выходе компаний на биржу оказываются тесно связаны с государственными задачами. Аналитики считают, что такая модель способна ускорить развитие отдельных технологий, но одновременно снижает эффективность распределения инвестиций и может осложнить достижение долгосрочных целей Пекина в мировой технологической гонке.

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