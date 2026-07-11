Россия остановила движение кораблей по Азово-Донскому каналу 11.07.2026, 8:12

Изоляция Крыма все ближе.

Россия приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу, опасаясь продолжения ударов Сил обороны Украины по российским танкерам. Это может снизить экспорт российской пшеницы на 25%, пишет Reuters со ссылкой на инсайдерскую информацию.

По данным издания, Россия приняла решение приостановить судоходство по Азово-Донскому каналу, который соединяет реку Дон с Азовским морем, после того, как в пятницу, 10 июля, ВСУ атаковали в Азовском море 13 российских судов, в том числе 10 танкеров. Когда снимут запрет, пока не известно.

Некоторые СМИ сообщили, что в порту Азова Ростовской области РФ сейчас находится много кораблей-зерновозов, так как они не могут пройти по Азово-Донскому каналу. Через этот канал (в дальнейшем по Черному морю) Россия экспортирует большое количество своей пшеницы. Эксперты считают, что по этому маршруту Москва продает около 25% пшеницы. Остановка судоходства по Азово-Донскому каналу уже сказалась на ценах на пшеницу. 10 июля на фондовой бирже Euronext цены на пшеницу увеличились на 4%.

Эксперты говорят, что это не предел. В июне – начале июля Силы обороны Украины усилили воздушные удары по российским танкерам в Азовском море, так как они возят топливо в аннексированный Крым, обеспечивая российскую армию и работу оккупационной российской администрации. Кроме того, ВСУ фактически блокировали «сухопутный коридор» из России в оккупированный полуостров.

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