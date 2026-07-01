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Белорус показал полицейским в Польше купленные в РФ за 1000 евро права

  • 11.07.2026, 4:53
Белорус показал полицейским в Польше купленные в РФ за 1000 евро права

Возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело за использование поддельного документа возбудили в отношении белоруса, который предъявил польским полицейским фальшивое водительское удостоверение.

Водителя Toyota остановили на Иерусалимских аллеях в Варшаве. Мужчина предъявил правоохранителям права, выданные в России.

Полицейские изучили водительское удостоверение и выяснили, что оно поддельное. На правах отсутствовали характерные элементы защиты. Документ, как оказалось, был отпечатан на принтере.

Водитель признался, что приобрел документ в России несколько лет назад за 1000 евро.

Белоруса задержали. За использование поддельного документа ему грозит от трех месяцев до пяти лет лишения свободы, сообщили в полиции.

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