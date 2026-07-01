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В оккупированном Крыму формируют запасы воды и продуктов

  • 11.07.2026, 5:59
В оккупированном Крыму формируют запасы воды и продуктов

На полуострове объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Российский Красный Крест начал формировать дополнительные запасы гуманитарной помощи для оккупированных Крыма и Севастополя на фоне режима чрезвычайной ситуации, введенного на полуострове 26 июня. Об этом сообщили в организации.

Как отмечается, в Крыму уже подготовили 800 продуктовых и 700 гигиенических наборов, 43 тонны питьевой воды, а также технические средства реабилитации - инвалидные коляски, ходунки, трости и костыли.

В Севастополе сформировали резерв из 600 продуктовых и гигиенических наборов. Помощь планируют оказывать лицам с инвалидностью I и II групп, переселенцам 2025-2026 годов, а также тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Режим чрезвычайной ситуации в оккупированном Крыму ввели 26 июня после серии ударов по объектам энергетической инфраструктуры, что вызвало масштабные перебои с электроснабжением и водоснабжением.

По данным российской власти, проблемы с электроэнергией сейчас затронули как минимум 18 из 29 городов и районов Крыма.

Тем временем, командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ранее заявлял, что с 1 по 8 июля на полуострове удалось поразить более 50 энергетических объектов.

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