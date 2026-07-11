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ВСУ ударили по полигону россиян в Донецкой области

  • 11.07.2026, 15:57
ВСУ ударили по полигону россиян в Донецкой области
Фото: Fire-Point

Оккупанты понесли тяжелые потери.

Силы обороны Украины поразили общевоенный полигон россиян «Кальмиусское» в Донецкой области

Об этом сообщает сайт Сhatrer97.org со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

«10 июля и в ночь на 11 июля в рамках снижения наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных целей противника», - говорится в сообщении.

Так, поражен общевоенный полигон «Кальмиусское» в районе Докучаевска Донецкой области. Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

Кроме того, поражены пункты управления дронами противника в районах Крысанового Белгородской области РФ и Первомайского Запорожской области.

Также поражены районы сосредоточения живой силы противника в Горловке Донецкой области и Кариже Курской области РФ.

Кроме того, Генштаб уточнил результаты предыдущих поражений:

— 27 июня - оценочные прямые убытки от поражения АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» в Волгограде Волгоградской области ориентировочно составляют 105 млн долларов США.

— 4 июля - в результате поражения Петербургского нефтяного терминала в Санкт-Петербурге повреждены 2 резервуара РВС-3000, 4 резервуара РВС-10000, 1 резервуар РВС-15000, 1 резервуар РВС-20000, эстакада технологических трубопроводов.

— 6 июля - в результате поражения НПЗ «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле Ярославской области зафиксировано попадание в установку АВТ-6, а также повреждение трубопроводов установок АВТ-1 и АВТ-3.

— 8 июля - в результате поражения аэродрома «Борисоглебск» в Воронежской области произошло возгорание 28 цистерн с авиационным керосином общим объемом 1600 м³.

— 8 июля - в результате поражения НПЗ «ТАИФ-НК» в Нижнекамске (Республика Татарстан) зафиксировано попадание с возгоранием установки замедленного коксования, а также повреждение кабельных эстакад, трубопроводов и технических зданий.

— 10 июля - в результате поражения Ильского НПЗ в Краснодарском крае произошло возгорание установок АТ-5 и АТ-6, повреждены трубопроводы, а также зафиксировано возгорание вблизи установок АТ-2 и АТ-3.

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