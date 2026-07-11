На оккупированной ЗАЭС дизеля осталось на 11 суток 1 11.07.2026, 16:45

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Топливный кризис добрался до крупнейшей атомной станции Европы.

Запасы дизельного топлива на захваченной российскими войсками Запорожской атомной электростанции составляют около 50% от необходимого объёма — этого хватит примерно на 11 суток работы в автономном режиме, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев по итогам консультаций с делегацией МАГАТЭ в Калининграде. Он подчеркнул, что резервуары необходимо заполнить максимально, чтобы создать солидный запас на случай длительной работы станции без внешнего питания. По словам Лихачева, станция уже 21 раз переходила на автономное питание, и каждый раз оборудование и персонал действовали без сбоев. «Поэтому вопрос энергетической стабильности, энергетической независимости станции — вопрос номер два в нашей повестке дня, и мы благодарны за такую эффективную реакцию со стороны генерального директора, делегации МАГАТЭ», — приводит «Интерфакс» слова главы «Росатома».

Трудности с обеспечением ЗАЭС дизельным топливом возникли на фоне общероссийского топливного кризиса. Как сообщает Reuters, из-за ударов украинских беспилотников по НПЗ производство дизеля в России обвалилось почти на 40%, а объемы нефтепереработки, по оценкам Energy Intelligence, откатились на минимумы за 20 лет. Власти официально ввели ограничения на продажу топлива более чем в 40 регионах, однако, по данным The Insider, различные ограничения (лимиты на заправку, запрет продажи в канистры и т. д.) действуют практически во всех регионах России и на оккупированных территориях Украины, где проблемы усугубляются ударами ВСУ по российской логистике.

Запорожская АЭС в Энергодаре до войны обеспечивала около пятой части всей украинской электроэнергии и была крупнейшей атомной станцией в Европе. В марте 2022 года её захватили российские войска, а в сентябре того же года все шесть энергоблоков были переведены в режим холодного останова.

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