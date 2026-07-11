Россиянам желательно уже сейчас начать уезжать2
- Андрей Коваленко
- 11.07.2026, 16:15
- 3,544
На «нуле» солдат РФ живет до 30 минут.
Песков постоянно стал говорить вместо «СВО» – «полномасштабная война». И акцентирует внимание на том, что «все начиналось как СВО, а переросло в войну».
Это не просто словесная конструкция. Это сознательная информационная подготовка населения РФ к проведению мобилизации, которую РФ планирует на осень.
А также к ограничениям, которые она принесет, включая запрет на выезд из РФ. Поэтому россиянам желательно уже сейчас начать уезжать из страны, ведь на «нуле» российский солдат живет от 15 до 30 минут.
Андрей Коваленко, Telegram