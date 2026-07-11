Войска РФ ударили КАБами по Сумам

Войска РФ ударили КАБами по Сумам1
- 11.07.2026, 17:01
Погибли четыре человека, еще 17 пострадали.
Оккупанты сбросили три управляемые авиабомбы (КАБ) на гражданскую инфраструктуру Заречного района города Сумы, в результате чего, по последним данным, погибли 4 человека.
Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров в Telegram. «На данный момент подтверждена гибель четырех человек в результате удара российских КАБ по Сумам», – сообщил Григоров.
Кроме того, еще семеро пострадавших были доставлены в больницы. Медики оказывают им необходимую помощь.
Позже Григоров сообщил, что до 17 увеличилось количество пострадавших в результате российской атаки.
Как уточнил исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзар, среди погибших есть 13-летняя девочка, которая находилась на остановке общественного транспорта.
Продолжается спасательная операция. В городе сохраняется угроза вражеских атак. Жителям Сум рекомендуют находиться в безопасных местах и не приближаться к местам попаданий из-за риска повторных ударов.