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Войска РФ ударили КАБами по Сумам

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  • 11.07.2026, 17:01
Войска РФ ударили КАБами по Сумам
Фото: Сумська ОВА

Погибли четыре человека, еще 17 пострадали.

Оккупанты сбросили три управляемые авиабомбы (КАБ) на гражданскую инфраструктуру Заречного района города Сумы, в результате чего, по последним данным, погибли 4 человека.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров в Telegram. «На данный момент подтверждена гибель четырех человек в результате удара российских КАБ по Сумам», – сообщил Григоров.

Кроме того, еще семеро пострадавших были доставлены в больницы. Медики оказывают им необходимую помощь.

Позже Григоров сообщил, что до 17 увеличилось количество пострадавших в результате российской атаки.

Как уточнил исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзар, среди погибших есть 13-летняя девочка, которая находилась на остановке общественного транспорта.

Продолжается спасательная операция. В городе сохраняется угроза вражеских атак. Жителям Сум рекомендуют находиться в безопасных местах и не приближаться к местам попаданий из-за риска повторных ударов.

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