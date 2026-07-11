На российских АЗС дерутся за бензин 4 11.07.2026, 17:46

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ФОТО: MEDUZA.IO

Из-за дефицита топлива водители выясняют отношения кулаками

Топливный кризис в России все больше напоминает не бытовую проблему, а новый вид «народных развлечений»: пока одни россияне безуспешно пытаются заправить автомобиль, другие уже выясняют отношения кулаками прямо у колонок АЗС.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», в сети появилось видео, на котором жительница одного из регионов РФ эмоционально рассказывает, что после нескольких часов ожидания в очереди так и не смогла купить топливо. По ее словам, сотрудники АЗС сообщили о приостановке продажи бензина.

Женщина также жалуется, что из-за перебоев со связью не может вести бизнес и связаться с мужем, а запаса топлива ей не хватит даже на то, чтобы вернуться домой.

«У нас не работает сеть, я не могу вести бизнес. Мы не можем заправить свои машины. Бл#дь, мне не хватит даже домой доехать», - жалуется россиянка.

На других обнародованных кадрах запечатлено, как из-за очереди на АЗС двое мужчин устроили драку.

Один из них повалил другого на землю, в то время как остальные присутствующие вместо того, чтобы вмешаться, наблюдали за потасовкой и снимали ее на телефоны.

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