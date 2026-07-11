Центральный банк России прощается с Крымом? 5 11.07.2026, 11:41

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На новой 100-рублевой купюре больше нет оккупированного полуострова.

Вчера Банк России ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 100 рублей, посвященную Центральному федеральному округу. На ее лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Кремля с курантами и герб, а на обороте — Ржевский мемориал, сообщают российские СМИ, пишет «Зеркало недели. Украина».

Впрочем, главное отличие новой банкноты, которое заинтересовало украинцев — отсутствие на ней временно оккупированного Крыма. Хотя на банкноте образца 2022-го за памятником и журавлями россияне изображали карту РФ, на которой полуостров был российским, на обновленной банкноте этого нет — теперь там карта Центрального федерального округа.

На это обратил внимание блогер Дмитрий Чернышев.

«Поставьте, пожалуйста, для руководства ЦБ песню «Уходили мы из Крыма», — написал он.

Напомним, 26 июня оккупационные власти ввели чрезвычайное положение в Крыму и Севастополе. Это произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский утвердил начало 40-дневной операции влияния на Россию, цель которой — заставить РФ сесть за стол переговоров.

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