закрыть
11 июля 2026, суббота, 11:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус на фуре влетел в российский автозак

  • 11.07.2026, 11:32
Белорус на фуре влетел в российский автозак
Иллюстративное фото

Арестант потерял сознание.

В сентябре 2023 года на одной из трасс возле российского Ижевска произошло необычное ДТП. Грузовик под управлением гражданина Беларуси Владимира Федосеева выехал на встречную полосу, где в этот момент находился автомобиль для перевозки заключенных.

В автозаке перевозили арестованного Сергея Шутова, которого доставляли из ИВС Ижевска в СИЗО-2 города Глазова. Во время аварии он находился без ремня безопасности — в таких автомобилях они не предусмотрены. После столкновения мужчина потерял сознание и получил ряд травм, среди которых черепно-мозговая травма, переломы костей носа, резаная рана пальца и другие повреждения.

Белорусский водитель получил штраф около 30 долларов за нарушение правил дорожного движения. Однако Шутов решил обратиться за компенсацией морального вреда.

При этом для него не имело принципиального значения, с кого именно будут взысканы деньги — с российской полиции, Следственного комитета, транспортной компании или самого водителя грузовика. Всего он потребовал около 13 тысяч долларов компенсации за оставшиеся после аварии шрамы на лице, для устранения которых требуется операция.

В феврале 2026 года Октябрьский районный суд Ижевска частично удовлетворил иск. Суд постановил выплатить Шутову компенсацию в размере около 2 тысяч долларов. Деньги должны быть взысканы как с владельца грузового автомобиля, так и с полиции, которой принадлежал автозак.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров