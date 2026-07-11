Белорус на фуре влетел в российский автозак 11.07.2026, 11:32

Иллюстративное фото

Арестант потерял сознание.

В сентябре 2023 года на одной из трасс возле российского Ижевска произошло необычное ДТП. Грузовик под управлением гражданина Беларуси Владимира Федосеева выехал на встречную полосу, где в этот момент находился автомобиль для перевозки заключенных.

В автозаке перевозили арестованного Сергея Шутова, которого доставляли из ИВС Ижевска в СИЗО-2 города Глазова. Во время аварии он находился без ремня безопасности — в таких автомобилях они не предусмотрены. После столкновения мужчина потерял сознание и получил ряд травм, среди которых черепно-мозговая травма, переломы костей носа, резаная рана пальца и другие повреждения.

Белорусский водитель получил штраф около 30 долларов за нарушение правил дорожного движения. Однако Шутов решил обратиться за компенсацией морального вреда.

При этом для него не имело принципиального значения, с кого именно будут взысканы деньги — с российской полиции, Следственного комитета, транспортной компании или самого водителя грузовика. Всего он потребовал около 13 тысяч долларов компенсации за оставшиеся после аварии шрамы на лице, для устранения которых требуется операция.

В феврале 2026 года Октябрьский районный суд Ижевска частично удовлетворил иск. Суд постановил выплатить Шутову компенсацию в размере около 2 тысяч долларов. Деньги должны быть взысканы как с владельца грузового автомобиля, так и с полиции, которой принадлежал автозак.

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