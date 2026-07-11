The Telegraph: Это только начало 11.07.2026, 11:22

Украина отрезает Крым с суши, моря и воздуха.

Украина наращивает кампанию по изоляции оккупированного Крыма, нанося удары по ключевым объектам логистики, мостам, энергетической инфраструктуре и топливным базам. По замыслу Киева, это должно усложнить использование полуострова российской армией как главного военного плацдарма на южном направлении, а также создать дополнительные проблемы для оккупационной администрации. Об этом пишет The Telegraph.

Министр обороны Украины Михаил Федоров ранее заявил, что эта кампания находится только на начальном этапе.

«Крым изолируют беспилотники. В ближайшем будущем полуостров станет островом. Для россиян настоящий ад только начинается», — сказал он.

Сначала украинские беспилотники начали атаковать сухопутные маршруты, связывающие Россию с Крымом, а также железнодорожную инфраструктуру. Позже целями стали нефтебазы, электростанции, объекты противовоздушной обороны и другие важные элементы инфраструктуры.

В последние месяцы под удары также попадали танкеры так называемого «теневого флота», которые перевозили топливо через акваторию Азовского моря.

Кроме того, украинские силы регулярно атакуют мосты на ключевых направлениях, включая Чонгарский и Генический мосты, а также трассу Р-280 «Новороссия» — один из основных путей снабжения российских войск.

Спутниковые снимки, как отмечает издание, зафиксировали серьезные повреждения нефтеналивного комплекса в порту Керчи.

Дефицит топлива и перебои с электричеством

Последствия атак, по данным издания, ощущают не только российские военные, но и жители оккупированного полуострова.

Институт изучения войны (ISW) сообщал о распространении дефицита топлива в российских регионах. В Крыму оккупационные власти были вынуждены временно ограничить продажу бензина частным лицам.

Одновременно на полуострове появился нелегальный рынок топлива: через Telegram-каналы и интернет-площадки бензин продают по значительно более высоким ценам.

Жители также сообщают о перебоях с электричеством и водоснабжением.

«Свет выключают и включают, по сути, когда им вздумается, но может пройти много времени почти без света», — рассказала The Telegraph жительница Севастополя.

По ее словам, из-за перебоев с электроснабжением некоторые магазины вынуждены закрываться или принимать только наличные.

Другой житель города рассказал, что из-за проблем с транспортом многие люди стали чаще передвигаться пешком, а также пересели на велосипеды и скутеры.

В социальных сетях крымчане также все чаще сообщают о взрывах. «Каждую ночь в Керчи раздаются обстрелы и повреждаются дома, но в новостях об этом даже не упоминают. Страх стал частью повседневной жизни», — написал один из пользователей Telegram.

Туристический сезон и бизнес под давлением

По данным The Telegraph, в текущем курортном сезоне значительная часть бронирований в крымских отелях была отменена.

На выездах с полуострова фиксировались многокилометровые пробки, а местный бизнес начал сокращать деятельность из-за роста расходов, нехватки топлива и нестабильной работы энергосистемы.

Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной заявил, что украинские атаки уже влияют на возможности российской армии использовать Крым как военную базу.

«Есть доказательства того, что украинские атаки влияют на способность россиян использовать Крым в качестве главного форпоста оккупации и своей основной военной базы на юге», — отметил он.

По его словам, проблемы с логистикой отражаются и на ситуации на фронте:

«Шесть месяцев назад соотношение артиллерийского огня составляло 2,4 к одному в пользу россиян, сейчас оно составляет 1,6 к одному. На это повлияли украинские удары по складам и логистические трудности с доставкой боеприпасов».

Новые беспилотники как ключевой фактор

Одну из главных ролей в украинской кампании играют новые ударные беспилотники средней дальности, оснащенные системами автономного наведения и спутниковой связью Starlink.

Генеральный директор компании NORDA Dynamics Назар Бигун отметил, что автономное наведение стало одним из важных технологических преимуществ.

«Терминальное наведение помогает поразить цель, несмотря на задержку сигнала. Это очень логичное решение проблемы радиоэлектронной борьбы», — пояснил он.

Руководитель отдела интеграции автономных систем Роман Делимарский считает, что Украина получила важное технологическое преимущество.

«Мы находимся в точке, где все звезды сошлись для преимущества Украины над Россией... Каждый день мы видим хорошие новости по утрам», — заявил он.

При этом эксперты предупреждают, что такое преимущество может оказаться временным: Россия продолжает искать способы противодействия новым украинским беспилотникам.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что контроль над воздушным пространством может стать одним из ключевых факторов в дальнейшем ходе войны.

«Если вы остановите врага на поле боя, если вы остановите войну на суше и если вы лишите его господства на море… тогда следующим полем боя станет небо. Мы перешли в воздушную сферу. А в воздухе мы уже конкурентоспособны», — сказал он.

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