Иран теряет Ирак 11.07.2026, 11:11

Багдад идет своим собственным путем.

После многолетнего доминирования Тегерана в иракской политике баланс сил начинает меняться. На фоне войны Ирана с США и Израилем Багдад все увереннее демонстрирует стремление проводить самостоятельную политику, а часть влиятельных шиитских группировок, долгие годы считавшихся союзниками Исламской Республики, постепенно дистанцируется от нее, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из наиболее заметных событий стало решение вооруженной группировки «Сарая ас-Салам», подконтрольной шиитскому лидеру Муктаде ас-Садру, выйти из состава «Сил народной мобилизации» (PMF) и передать оружие государству. Вслед за ней о намерении покинуть коалицию заявила и проиранская группировка «Асаиб Ахль аль-Хак». Еще недавно именно PMF считались главным инструментом влияния Тегерана в Ираке.

Изменения ускорились после недавней эскалации вокруг Ирана. Во время боевых действий иракская территория использовалась для ударов по американским объектам и целям в странах Персидского залива, а ответные операции США показали, что Багдад фактически не контролирует применение силы внутри собственной страны. Это поставило перед властями вопрос о восстановлении государственного суверенитета.

Новое правительство во главе с премьер-министром Али аз-Заиди сделало разоружение вооруженных формирований одним из главных приоритетов. Власти стремятся интегрировать их в национальные силовые структуры, возвращая государству монополию на применение силы. Если этот процесс наберет обороты, влияние поддерживаемых Ираном военизированных организаций заметно сократится.

При этом далеко не все формирования готовы отказаться от прежнего курса. Такие группировки, как «Катаиб Хезболла», «Харакат ан-Нуджаба» и «Катаиб Сайид аш-Шухада», заявляют, что сохранят оружие до полного вывода американских войск из Ирака. Однако их позиции становятся менее устойчивыми, поскольку все больше политических сил предпочитают сотрудничество с официальным Багдадом, а не с Тегераном.

Эксперты отмечают, что влияние Ирана ослабевает не только в военной, но и в политической сфере. После подавления массовых протестов в 2019–2020 годах доверие к проиранским силам заметно снизилось, а недавняя война лишь усилила нежелание большинства иракцев превращать страну в арену чужого противостояния.

По мнению аналитиков, Ирак вряд ли станет антииранским государством, однако постепенно получает шанс проводить более независимую внешнюю политику, активнее сотрудничать с арабскими странами Персидского залива и снижать зависимость от иранских энергоресурсов. Если этот курс сохранится, Тегеран рискует утратить одну из ключевых опор своей региональной стратегии.

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