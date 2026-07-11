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Премьером Молдовы может стать бизнесмен

  • 11.07.2026, 12:41
Премьером Молдовы может стать бизнесмен
Василе Тофан

Майя Санду выдвинула его кандидатуру.

Президент Молдовы Майя Санду официально предложила кандидатуру бизнесмена Василе Тофана на пост главы правительства. Об этом сообщает TV8, передает «Европейская правда».

Теперь у Тофана есть 15 дней для того, чтобы заручиться поддержкой парламента, представить программу деятельности будущего правительства и сформировать состав кабинета министров.

«Для меня большая честь находиться здесь. Я не считаю это достижением — это большая ответственность, и я переполнен этой ответственностью. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы оправдать ожидания молдаван. Я надеюсь приступить к работе как можно скорее, чтобы улучшить жизнь граждан», — заявил Тофан.

Кандидат на пост премьер-министра обозначил несколько ключевых направлений своей будущей работы. Среди них — восстановление и укрепление доверия общества, развитие экономики, совершенствование государственного управления, а также поддержка предпринимательства.

«Я — командный игрок и прихожу, чтобы вместе создать сильные команды. Все честные, смелые и трудолюбивые люди найдут во мне союзника. Все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы как можно быстрее привести Молдову в ЕС», — подчеркнул он.

Ранее, 3 июля, премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну неожиданно объявил о своей отставке.

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