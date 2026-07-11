Премьером Молдовы может стать бизнесмен 11.07.2026, 12:41

Василе Тофан

Майя Санду выдвинула его кандидатуру.

Президент Молдовы Майя Санду официально предложила кандидатуру бизнесмена Василе Тофана на пост главы правительства. Об этом сообщает TV8, передает «Европейская правда».

Теперь у Тофана есть 15 дней для того, чтобы заручиться поддержкой парламента, представить программу деятельности будущего правительства и сформировать состав кабинета министров.

«Для меня большая честь находиться здесь. Я не считаю это достижением — это большая ответственность, и я переполнен этой ответственностью. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы оправдать ожидания молдаван. Я надеюсь приступить к работе как можно скорее, чтобы улучшить жизнь граждан», — заявил Тофан.

Кандидат на пост премьер-министра обозначил несколько ключевых направлений своей будущей работы. Среди них — восстановление и укрепление доверия общества, развитие экономики, совершенствование государственного управления, а также поддержка предпринимательства.

«Я — командный игрок и прихожу, чтобы вместе создать сильные команды. Все честные, смелые и трудолюбивые люди найдут во мне союзника. Все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы как можно быстрее привести Молдову в ЕС», — подчеркнул он.

Ранее, 3 июля, премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну неожиданно объявил о своей отставке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com