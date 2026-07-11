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БАТЭ подпишет скандального российского футболиста-дебошира

  • 11.07.2026, 12:59
БАТЭ подпишет скандального российского футболиста-дебошира
Иван Игнатьев

У него проблемы с алкоголем и наркотиками.

Руководитель борисовского БАТЭ Андрей Капский ответил на вопрос о переговорах с 27-летним скандальным российским нападающим Иваном Игнатьевым.

Ранее сообщалось, что футболист прошел медосмотр, а также принял участие в фотосессии. Однако контракт не подписан до сих пор, пишет betnews.by.

— Игрок довольно серьезного уровня — агенты, юристы. Немного затягивается вопрос согласования документов, оформлений. Общаемся, находимся в процессе.

Что касается репутации Ивана, одно дело — быть в зоне комфорта в российском чемпионате, большие города, много соблазнов. Другое дело, когда ты оказываешься в спартанских условиях, в еврокубках. Для еврокубков это будет усилением, — цитирует Капского «Чемпионат».

Игнатьев является воспитанником «Краснодара». В общей сложности он провел 116 матчей в российской премьер-лиге, в которых отметился 24 забитыми мячами и 12 голевыми передачами.

В 2018 году УЕФА, как пишет РБК, включила Ивана Игнатьева в список 50 самых талантливых молодых игроков года.

Однако в 2019 году игрок поссорился с руководством родного «Краснодара» из-за нового контракта, из-за чего в 2020 году был продан в казанский «Рубин». За три сезона он провел за клуб только 40 матчей и ничем примечательным не отметился.

При этом он неоднократно попадал в скандалы. Так, в 2020 году журналист Иван Карпов сообщил, что игрока в день рождения силой вывели из ночного клуба, после того как он напился и начал грубо себя вести. Ровно через год он с бутылкой пива танцевал на одном из пляжей ОАЭ. Этот факт вызвал критику со стороны его подписчиков в соцсетях, а сам футболист позже заявил, что эта история стала черным пятном в его карьере.

После ухода Игнатьева из «Краснодара» телеграм-канал «Мутко против» писал о том, что одна из причин, по которым клуб продал игрока, — наркотики.

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