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Трамп не звонит

  • Иван Преображенский
  • 11.07.2026, 13:59
  • 2,208
Трамп не звонит
Дональд Трамп

Кремль в дурацком положении.

Во время саммита НАТО в турецкой столице Анкаре Дональд Трамп заявил, что даст Украине лицензию на производство ракет Patriot, может подумать о закрытии украинского неба, понятно, что для российских ракет, беспилотников и авиации. Он сообщил, что считает украинские удары по российскому топливно-энергитическому комплексу полезными для прекращения войны, а также, после разговора с Владимиром Зеленским, намерен в ближайшее время позвонить и Владимиру Путину. Москва отреагировала только на последнее заявление, зато мгновенным согласием поговорить. Однако звонка не было, и теперь Кремль оказался в дурацком положении, что откровенно раздражает российские власти.

Саммит перемен

Встреча в Анкаре принесла большие результаты в смысле радикальной смены политики администрации Дональда Трампав отношении России. Конечно, еще после переговоров G7, куда приглашали и украинского лидера Владимира Зеленского, пообщавшиеся с американском президентом коллеги уверяли, что он изменил свою позицию и теперь считает, что Киеву надо давить на Москву сильнее, а ветер переменился, и в слабой позиции оказалась скорее российская, чем украинская армия. Однако сам он нельзя сказать, чтобы однозначно это подтверждал.

Владимир Путин звонил Трампу на свой День рождения и на 250-летие провозглашения независимости США, и вроде бы остался относительно довольным. В Кремле давали понять, что ждут, когда американский президент вернется к посредничеству на переговорах с Украиной, которое в прошлые полтора года сводилось, в основном, к давлению на Киев, который, по его мнению, должен был принять ультиматум Москвы и очистить Донецкую область от своих войск. И сам Трамп говорил, что займется прекращением войны России и Украины как только разберется с Ираном. В итоге, иранская сделка вроде как сорвалась и там возобновляются военные действия. Тем не менее американский лидер и правда занялся Украиной. Причем совсем не так, как надеялись в Кремле.

Цугцванг для Путина

Дело в том, что Трамп пообещал, но звонить не стал. Речь явно идет о том, что американцы готовы будут разговаривать только тогда, когда из Кремля им пришлют какие-то компромиссные предложения для переговоров. Снова переливать из пустого в порожнее Белый дом почему-то больше не хочет и обозначил это еще накануне саммита в Анкаре, когда был отложен, а потом и вовсе отменен, визит в Москву спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера.

Однако ни на какие компромиссы Путин, видимо, идти не готов. Он-то хотел снова имитировать переговоры, пока Трамп уговорит или заставит Зеленского очистить Донбасс от украинских войск. И это тупик. Москва делает, в итоге, противоречивые заявления. Лавров пугает Запад и Киев путинским ультиматумом 2024 года, то есть не просто требованием отдать Донбасс, но также Херсон и Запорожье. Песков то явно в замешательстве предлагает «осмыслить» слова Трампа о «закрытии» украинского неба, то обещает, что телефонный разговор будет проведен «как только это будет необходимо», так будто это зависит от его начальника, а не от американского президента. Сам же Путин по этому поводу молчит, хотя и провел заседание Совета безопасности.

Пришпорить Кремль

Пока же Москва пытается понять, как ей выбраться из коммуникационной ловушки, американцы и Украина усиливают давление. Зеленский уже подтвердил, что соглашение по Patriot достигнуто. А сенатор Грэм, соавтор жесткого пакета санкций против России, который давно завис в Конгрессе США, сообщил, что договорился с Белым домом по новой редакции закона, которая, наконец-то после этого будет принята.

Что будет дальше? Пока неясно, может быть сам Трамп отвлечется от новых боевых действий с Ираном и что-то скажет. Но очевидно, что Кремль в тупике. У него сложная ситуация в тылу и вряд ли есть ресурсы, чтобы резко обострить ситуацию на фронте. У него нет и аргументов для Трампа, чтобы возобновить переговоры на удобных для Путина условиях. Но нет и готовности предлагать компромисс. Однако придется, конечно, если американский лидер внезапно снова не передумает, сломав всю конструкцию, которая впервые выстроилась так удачно для начала реальных, а не имитационных переговоров с Путиным.

Иван Преображенский, «Немецкая волна»

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