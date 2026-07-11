«Время кулуарных договоренностей с Лукашенко позади»
- 11.07.2026, 14:34
Украина должна действовать комплексно и бескомпромиссно.
Белорусские НПЗ все больше наращивают поставки топлива России, экспорт бензина вырос в десятки раз. Какой ответ должна дать Украина на эти действия режима Лукашенко?
Об этом сайт Charter97.org спросил кандидата философских наук, руководителя украинского Центра белорусских коммуникаций Максима Плешко:
— Поставки топлива для российской армии и гражданского рынка РФ — это прямое финансирование и обеспечение агрессии. Белорусские Мозырский и Новополоцкий НПЗ сегодня работают как тыловые заводы военно-промышленного комплекса России. Режим Лукашенко зарабатывает на крови украинцев, спасая Кремль от топливного коллапса.
Украина должна действовать комплексно и бескомпромиссно:
1. Белорусские НПЗ должны стать законными целями для санкционного и экономического давления наших западных партнеров. Нужен полный аудит и перекрытие любых теневых схем экспорта белорусских нефтепродуктов в ЕС под видом других товаров.
2. Сигнальное предупреждение. Минск должен четко осознать: если белорусское топливо продолжит бесперебойно заправлять российские танки и самолеты, убивающие наших людей, то Мозырский НПЗ, расположенный всего в нескольких десятках километров от украинской границы, может внезапно разделить судьбу Омского НПЗ или нефтебаз в Ростовской области.
Время кулуарных договоренностей позади. Если Лукашенко выбрал роль бензоколонки для путинской армии, он должен разделить с Путиным и все военные риски.