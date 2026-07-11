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Очередная спецоперация Путина

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  • Виталий Портников
  • 11.07.2026, 15:26
  • 2,438
Очередная спецоперация Путина
Виталий Портников

Россия стремительно приближается к настоящей пропасти.

Мне неоднократно приходилось объяснять, что Путин мыслит категориями не войны и переговоров, а спецоперации — что абсолютно логично с учетом его чекистского образования и подготовки. И сейчас мы наблюдаем очередную спецоперацию: анонимный генерал и неанонимный миллиардер предупреждают нас о катастрофических последствиях для мира и самой России, если война в ближайшее время не закончится. И — вишенка на торте — некие анонимные источники в Кремле сообщают коллегам из агентства Reuters, что Путин, несмотря на все эти риски, готов продолжать войну, а эскалация его даже подбадривает.

Какие выводы из всего этого массива информации может сделать здравомыслящий человек? Россия стремительно приближается к настоящей пропасти, которая грозит непредсказуемыми последствиями, дестабилизацией и усилением роли Китая, — а Путин не собирается обращать на это внимания и намерен продолжать войну. Очевидно, что необходимо приложить усилия, чтобы остановить войну до того, как Россия сорвется в эту пропасть. И если нельзя убедить в этом Путина, значит, нужно убедить Зеленского. Именно Украина должна пойти на возможные и невозможные компромиссы, чтобы «спасти» Запад и дать Путину столько, сколько он пожелает.

Это настолько простая и примитивная спецоперация, что ее даже не нужно расшифровывать — она понятна первокурснику института Андропова. Непонятно лишь, почему коллеги снова и снова попадаются на этот крючок.

Причин этому несколько. Первая — стремление отождествить принципы западной журналистики с тем, что происходит в России. Западному журналисту очень трудно признать, что три источника в Кремле — это совсем не то же самое, что три источника в Белом доме. А если он даже это понимает, то как тогда доказать свою ценность собственной редакции? Именно поэтому аккредитованные в Москве коллеги десятилетиями обманывают и себя, и своих работодателей, превращаясь не в людей, добывающих информацию, а в инструмент распространения информации в руках ФСБ.

Вторая причина — использование инфлюенсеров, убежденных в собственной компетентности. По сути, это израильская ошибка. В Израиле могут считать, что хорошо знают иранское общество, поскольку этим обществом занимаются люди, родившиеся в Иране, владеющие языком и следящие за происходящими процессами. Но при этом они могут не осознавать, насколько кардинально изменилась сама ткань этого общества после победы исламской революции.

То же самое происходит и с российской эмиграцией. Не случайно именно эмигрантов, уверенных в том, что они прекрасно понимают внутреннюю ситуацию в России и располагают уникальными источниками, используют для распространения нарративов, рассчитанных на западную аудиторию. Если такие люди честно признают, что ни один генерал не станет разговаривать с ними без санкции с Лубянки и ни один миллиардер не даст большое интервью или не опубликует колонку без согласования с соответствующими службами или администрацией президента России, тогда неизбежно возникнет вопрос об их собственной профессиональной состоятельности, журналистском авторитете и интересе к ним со стороны аудитории и медиакорпораций, которые продолжают воспринимать их как экспертов по России и постсоветскому пространству. Так и они из журналистов превращаются в инструмент информационной войны. И, что характерно, никогда не признаются себе в этом.

Можно удивляться тому, что люди, выросшие в тоталитарном государстве или вынужденные эмигрировать из него, не хотят понимать правила, по которым в такой системе существует информация. Но главное, что они должны осознать: несанкционированной информации в подобной системе не бывает. Любая информация согласована. И само это согласование является частью спецоперации.

Поэтому главная задача журналиста — не транслировать тезисы, предложенные авторами спецоперации, а попытаться понять, какую цель эта спецоперация преследует.

Виталий Портников, «Фейсбук»

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