Porsche превратил легендарный 911 в произведение искусства 11.07.2026, 16:06

На оформление эксклюзивного автомобиля ушло почти 400 часов.

На Фестивале скорости в Гудвуде внимание публики привлекли десятки громких премьер, однако одним из самых обсуждаемых автомобилей стал вовсе не самый мощный суперкар. Настоящей сенсацией оказался эксклюзивный Porsche 911 GT3 Touring под названием The Tree of Life, созданный в единственном экземпляре, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Автомобиль подготовили в рамках программы индивидуализации Sonderwunsch («особое пожелание») в честь 15-летия присутствия Porsche в Молдове. Каждый элемент проекта вдохновлен историей, традициями и культурой страны.

Главной особенностью машины стал сложный градиентный окрас кузова. Цвет плавно переходит от насыщенного фиолетового Viola Purple Metallic спереди к яркому Magic Magenta сзади, напоминая оттенки молдавского виноделия. На создание окраски, рисунков, выполненных вручную, и оформления колес мастера потратили почти 400 часов.

По всему кузову проходит изображение «Древа жизни» — одного из ключевых символов молдавской культуры. В композицию включены девять элементов, отражающих сельское хозяйство, виноделие, семейные ценности, традиционные ремесла, транспорт и технологическое развитие. Даже в решетке радиатора спрятана стилизованная буква M.

Под необычным оформлением скрывается полноценный 911 GT3 Touring с атмосферным 4,0-литровым оппозитным двигателем мощностью 502 л.с., раскручивающимся до 9000 об/мин. Автомобиль оснащен шестиступенчатой механической коробкой передач и лишен массивного антикрыла, характерного для версии GT3.

Интерьер также выполнен по индивидуальному проекту. В отделке использованы фиолетовая кожа, деревянные элементы, узоры Pasha с мотивами молдавского национального костюма и цветовые решения, навеянные виноградниками страны.

Проект стал примером того, как персонализация может превратить серийный спортивный автомобиль в настоящий арт-объект. На фоне снижения прибыли Porsche делает ставку на эксклюзивные модели с высокой добавленной стоимостью.

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