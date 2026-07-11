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Саммит в Анкаре открыл новую эпоху для НАТО

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  • 11.07.2026, 16:28
Саммит в Анкаре открыл новую эпоху для НАТО
ФОТО: ANADOLU

Альянс адаптирует свои возможности к новым угрозам.

После саммита НАТО в Анкаре в Турции заявили о начале нового этапа развития Североатлантического союза. Там считают, что принятые решения будут иметь долгосрочные результаты.

Об этом сообщает Hürriyet Daily News.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал саммит НАТО в Анкаре историческим как по организации, так и по его результатам. По его словам, союзникам удалось достичь консенсуса, несмотря на глобальную нестабильность и стратегические разногласия.

По словам Фидана, саммит подтвердил актуальность НАТО и продемонстрировал, что страны-члены способны находить общие решения даже в сложных геополитических условиях.

По словам министра, одним из важнейших результатов встречи стало превращение принципа распределения оборонных расходов между союзниками по политической концепции в практическую политику.

Он напомнил, что США уже долгое время призывали европейские страны взять на себя большую долю ответственности за свою безопасность, и теперь эта позиция получила поддержку всего Альянса.

«Фактически это было повторное открытие первоначальной роли НАТО, которая не была наступательной, а основывалась преимущественно на обороне, сохранении мира и повышении благосостояния и стабильности», - подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Переход к «НАТО 3.0»

Именно поэтому, по словам Фидана, большое значение имел Форум оборонной промышленности, который состоялся во время саммита, и принятое в Анкаре политическое рамочное соглашение.

Он подчеркнул, что теперь НАТО переходит к новому этапу развития, который он назвал НАТО 3.0. По его словам, новая модель предполагает адаптацию военных возможностей и оборонно-промышленной базы к современным угрозам, а также усиление устойчивости логистики, производства вооружений и цепей снабжения.

«Во время таких геостратегических и глобальных потрясений, путаницы, разногласий во взглядах и расхожих стратегических целей тот факт, что страны-члены объединились и пришли к консенсусу по определенным концепциям и целям, является историческим успехом», - добавил министр.

Он отметил, что в ходе саммита были объявлены оборонные контракты между союзниками на общую сумму около 50 млрд. долларов.

По его словам, речь идет не только о договоренностях с Турцией, но и о совместных проектах стран-членов НАТО, которые должны укрепить оборонный потенциал Альянса.

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