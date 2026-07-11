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Как скандальный Конор Макгрегор стал звездой ММА

  • 11.07.2026, 17:13
Как скандальный Конор Макгрегор стал звездой ММА
ФОТО: THENOTORIOUSMMA / INSTAGRAM

От сантехника на пособии до легенды UFC.

12 июля ирландский боец проведет свой первый поединок после пятилетнего перерыва. Его соперником станет Макс Холлоуэй и они сойдутся в главном бою турнира UFC 329. Но Конор Макгрегор уже стал легендой, пусть и со скандальной репутацией, так что исход боя не столь важен, как его вклад в UFC.

До того, как стать бойцом смешанных единоборств и завоевать множество титулов, Конор Энтони Макгрегор рос в обычной ирландской семье и ему светила карьера сантехника. Боями он тогда не интересовался, предпочитая футбол. «Фокус» рассказывает, как Макгрегор стал чемпионом ММА и какие скандалы его при этом сопровождали.

В ночь на 12 июля в Лас-Вегасе на арене T-Mobile Arena состоится долгожданное возвращение Конора Макгрегора в октагон. В главном поединке турнира UFC 329 ирландец встретится с американцем Максом Холлоуэем в реванше, который состоится спустя 13 лет после их первого боя.

Для 37-летнего Макгрегора это первый бой после долгого перерыва. В последний раз он выигрывал в UFC еще в 2020 году, а после тяжелого перелома ноги в поединке с Дастином Порье его карьера фактически была поставлена на паузу. В то же время Макс Холлоуэй все это время тренировался и проводил бои, так что бой-реванш обещает быть интересным и напряженным.

Конор Макгрегор – начало карьеры

Конор Энтони Макгрегор родился в Дублине, Ирландия, в семье ирландца и англичанки. В юности он играл в футбол за футбольный клуб «Лурдес Селтик». А в 12 леи начал заниматься боксом в клубе «Крамлин», чтобы защититься от хулиганов. Родители хотели, чтобы у их сына был надежная профессия, так что они отправили его учиться на сантехника, что Конору не нравилось, так как эта работа был «трудной и неинтересной». Вскоре он познакомился с будущим бойцом UFC Томом Иганом, и вскоре они начали вместе тренироваться в смешанных боевых искусствах (MMA).

17 февраля 2007 года, в возрасте 18 лет, Макгрегор дебютировал в смешанных боевых искусствах в любительском бою против Кирана Кэмпбелла в рамках ирландской промоушен-компании Ring of Truth в Дублине. Он одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. После боя он стал профессионалом и подписал контракт с ирландской промоушен-компанией Cage of Truth. В 2008 году Макгрегор начал тренироваться в зале Straight Blast Gym (SBG) в Дублине под руководством Джона Кавана.

Он бросил работу сантехником и одно время жил на пособие по безработице – около 180 евро в неделю. Но зато нашел свою любовь – в 2008 году он начал встречаться с Ди Девлин, с которой он вместе до сих пор и воспитывает четверых детей.

В 2011 году он завоевал титул Cage Warriors в полулегком весе, досрочно победив Дэйва Хилла. А после ряда ярких побед, в 2013 году его заметил президент UFC Дана Уайт. После встречи с Макгрегором и разговора с генеральным директором UFC Лоренцо Фертиттой, Уайт предложил ему контракт несколько дней спустя. Это было очень продуктивное сотрудничество, так как Конор Макгрегор не только побеждал соперников, но и оказался отличным шоуменом, который веселил публику и журналистов едкими комментариями о своих соперниках. Но когда Конор Макгрегор стал знаменит, оказалось, что его взрывной нрав не ограничивается шутками о соперниках.

Изнасилования, допинг и драки – какие скандалы сопровождают Конора Макгрегора

Например своего соперника на ринге, дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова, Макгрегор пытался избить на рекламном событии UFC. Макгрегор и его друзья напали на автобус UFC, в котором находились его противник и другие бойцы, и Макгрегор бросил в автобус металлическую тележку, разбив окно и ранив двух бойцов. В конечном итоге ему было предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка, и он был приговорен к общественным работам и прохождению курсов управления гневом.

Макгрегора также неоднократно обвиняли в сексуальном и физическом насилии, включая инцидент, запечатленный на камеру в 2019 году, когда он ударил пожилого мужчину в дублинском пабе после того, как тот отказался попробовать виски марки Макгрегора. Макгрегор публично выразил раскаяние в нападении, признал себя виновным в суде и был оштрафован. Также его обвиняли в том, что он принимал допинг. В результате он получил восемнадцатимесячную дисквалификацию, начиная с даты нарушения. Его 18-месячная дисквалификация закончилась в марте 2026 года, и в настоящее время он имеет право участвовать в соревнованиях.

В декабре 2018 года женщина обвинила Макгрегора в сексуальном нападении на нее в дублинском отеле. В 2019 году ирландская полиция провела расследование в отношении него, но обвинения предъявлены не были. В 2021 году женщина подала против него гражданский иск, обвиняя его в причинении вреда здоровью. Дело рассматривалось судом присяжных в Ирландии в ноябре 2024 года. Суд признал Макгрегора виновным в нападении и обязал его выплатить женщине компенсацию в размере около 248 000 евро. Еще одна женщина обвинила его в том, что он пытался изнасиловать ее в туалете арены «Майами Хит» после четвертой игры финала НБА. Еще одна заявила, что, спасаясь от Макгрегора, спрыгнула с его яхты, сломав руку.

Также Конор «прославился» тем, что избивал людей по всему миру, в том числе и талисман команды «Майами Хит» в 2023 году. Но когда Макгрегор стал первым в истории UFC бойцом, одновременно владевшим поясами в двух весовых категориях, он произнес фразу, ставшую символом всей его карьеры: «Я хотел бы воспользоваться случаем и извиниться... абсолютно ни перед кем!»

Фото: Conor McGregor/X

Примечательно, но хоть он и потерял ряд рекламных контрактов, но его девушка Ди Девлин все равно оставалась с ним и отрицала все обвинения. Пара поженилась в Ватикане в 2025 году.

Также его обвиняли в расизме и ксенофобии, но он хотел баллотироваться на пост президента Ирландии. После того, как Макгрегор встретился с Дональдом Трампом в Белом доме, это вызвало волну возмущения, так что от идеи стать президентом боец отказался и снял свою кандидатуру.

Скандальный Конор Макгрегор – что боец делает сейчас

Свою популярность Конор Макгрегор успешно монетизировал. Он развивал бренд виски Proper No. Twelve, инвестировал в бизнес, покупал недвижимость и дорогие яхты. В 2021 году Forbes назвал Макгрегора самым высокооплачиваемым спортсменом мира 2020 года, оценив его заработок в 180 миллионов долларов, из которых 150 миллионов долларов были получены в результате продажи им контрольного пакета акций компании по производству виски. Среди других его бизнес-проектов — участие в рекламных кампаниях многочисленных брендов, открытие гостиницы Black Forge Inn в Дублине и разработка методики фитнес-тренировок McGregor FAST.

Фото: Instagram thenotoriousmma

«Есть две вещи, которые мне действительно нравятся: надирать задницы и хорошо выглядеть», — говорил Макгрегор о себе.

Так что если его бой с Максом Холлоуэйем закончится поражением, то Конор Макгрегор все еще будет очень богат и знаменит.

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