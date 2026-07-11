Десантники ВСУ разгромили колонны россиян под Славянском
- 11.07.2026, 18:07
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За четыре дня уничтожены десятки единиц легкой техники оккупантов.
Бойцы 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВСУ за четыре дня поразили около шестидесяти единиц легкой техники российских войск на Славянском направлении.
О результатах работы сообщили в бригаде в субботу, 11 июля.
По словам военных, такие потери вынуждают противника менять тактику: российским подразделениям приходится выбирать между передвижением пешком на значительные расстояния и попытками прорыва на технике, которая также становится целью для украинских десантников.
«Теперь противник дважды подумает: преодолевать ли десятки километров пешком или пытаться прорваться на колесах. Но и это им не поможет», — отметили в бригаде.
10 июля Генеральный штаб Вооруженных сил сообщил, что на Славянском направлении защитники отбили 26 российских атак в сторону Кривой Луки, Рай-Александровки и Николаевки, а также в районах Резниковки и Закотного.