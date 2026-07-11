закрыть
11 июля 2026, суббота, 19:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Десантники ВСУ разгромили колонны россиян под Славянском

  • 11.07.2026, 18:07
  • 1,496
Десантники ВСУ разгромили колонны россиян под Славянском

За четыре дня уничтожены десятки единиц легкой техники оккупантов.

Бойцы 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВСУ за четыре дня поразили около шестидесяти единиц легкой техники российских войск на Славянском направлении.

О результатах работы сообщили в бригаде в субботу, 11 июля.

По словам военных, такие потери вынуждают противника менять тактику: российским подразделениям приходится выбирать между передвижением пешком на значительные расстояния и попытками прорыва на технике, которая также становится целью для украинских десантников.

«Теперь противник дважды подумает: преодолевать ли десятки километров пешком или пытаться прорваться на колесах. Но и это им не поможет», — отметили в бригаде.

10 июля Генеральный штаб Вооруженных сил сообщил, что на Славянском направлении защитники отбили 26 российских атак в сторону Кривой Луки, Рай-Александровки и Николаевки, а также в районах Резниковки и Закотного.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров