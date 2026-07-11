Беларусь накроет волна летнего тепла 11.07.2026, 18:13

Столбики термометров поднимутся до +29°С.

После капризных, не по-летнему холодных дней тепло возвращается. Но аномальный жары ждать не стоит. К тому же циклоны принесут дожди, ливни и грозы. Местами возможен порывистый ветер. Об этом в эфире ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

В понедельник, 13 июля, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов — кратковременные дожди, возможны грозы. Под утро местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный, умеренный, временами порывистый. Ночью от +14°С до +19°С. Днем от +20°С по юго-востоку до +27°С по северо-западу страны.

Во вторник синоптики прогнозируют облачную с непродолжительными прояснениями погоду. Ночью и утром по северу, днем в большинстве районов — кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный, умеренный, временами порывистый. Влажность — до 80%. Ночью от +13°С до +18°С, днем от +21°С по западу до +28°С по востоку.

В среду по западу страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман, влажность воздуха высокая — до 90%. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Ночью от +12°С до +17°С. Днем от +22°С в западных районах страны до +28°С в восточных.

И, предварительно, в четверг погодные условия станет определять антициклон с центром над Скандинавией. Серьезных осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, порывистый. Ночью и утром местами — туман. Влажность воздуха высокая. Ночью от +12°С до +17°С. Днем от +23°С по северо-востоку до +28°С в южных районах, в дождях — на пару градусов прохладнее.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Пройдут локальные кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер юго-восточный, умеренный. Ночью и утром местами непродолжительный туман. Ночью от +13°С до +17°С, днем от +23°С по северу до +28°С по югу.

В субботу ожидается облачно с прояснениями, временами кратковременные дожди, сохранится вероятность гроз. Ветер восточной четверти, умеренный. Влажность — до 70%. Температура ночью от +13°С до +18°С. Днем от +24°С до +29°С.

В воскресенье погода заметно не изменится. Будет облачно с прояснениями и дождливо. Ночью и утром местами туман — видимость до полукилометра. Ветер северо-западный, умеренный. Ночью — около +12°С, днем от +20°С на северо-западе Беларуси до +28°С в юго-восточных районах страны.

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