закрыть
11 июля 2026, суббота, 19:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Volkswagen представил электрическую Jetta за $15 тысяч

  • 11.07.2026, 18:32
Volkswagen представил электрическую Jetta за $15 тысяч
Фото: CarNewsChina

Новинка выйдет на рынок до конца года.

Volkswagen разрабатывает недорогой электромобиль Jetta M6. Семейный седан будет предлагаться в версиях мощностью до 197 сил.

Новая Jetta M6 появится на рынке до конца года и будет производиться в Китае. Цена Jetta M6 составит примерно $15 000. Первые фотографии электромобиля появились на сайте CarNewsChina.

Стоит отметить, что Jetta в Китае — отдельный бренд бюджетных авто. Под этой маркой выпускаются упрощённые версии моделей Volkswagen. M6 станет первым электромобилем в линейке Jetta.

Фото: CarNewsChina

Электромобиль не имеет ничего общего с бензиновым Volkswagen Jetta. M6 — обтекаемый седан с изогнутой крышей, выраженным «носом» и раскосыми фарами. В крышку багажника встроен спойлер, а задние фонари соединены светодиодной полосой. Для автомобиля будут предлагаться колесные диски диаметром 17 или 18 дюймов.

Габариты Jetta M6 2026:

длина — 4806 мм;

ширина — 1868 мм;

высота — 1500 мм;

колесная база — 2820 мм;

масса — 1557–1628 кг.

Фото: CarNewsChina

Седан Jetta M6 будет выпускаться в переднеприводных модификациях мощностью 154 и 197 к. с.: максимальная скорость составит, соответственно, 166 и 172 км/ч. На выбор будут предложены два варианта аккумуляторов, однако пока их ёмкость и запас хода не раскрываются.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров