Volkswagen представил электрическую Jetta за $15 тысяч
- 11.07.2026, 18:32
Новинка выйдет на рынок до конца года.
Volkswagen разрабатывает недорогой электромобиль Jetta M6. Семейный седан будет предлагаться в версиях мощностью до 197 сил.
Новая Jetta M6 появится на рынке до конца года и будет производиться в Китае. Цена Jetta M6 составит примерно $15 000. Первые фотографии электромобиля появились на сайте CarNewsChina.
Стоит отметить, что Jetta в Китае — отдельный бренд бюджетных авто. Под этой маркой выпускаются упрощённые версии моделей Volkswagen. M6 станет первым электромобилем в линейке Jetta.
Электромобиль не имеет ничего общего с бензиновым Volkswagen Jetta. M6 — обтекаемый седан с изогнутой крышей, выраженным «носом» и раскосыми фарами. В крышку багажника встроен спойлер, а задние фонари соединены светодиодной полосой. Для автомобиля будут предлагаться колесные диски диаметром 17 или 18 дюймов.
Габариты Jetta M6 2026:
длина — 4806 мм;
ширина — 1868 мм;
высота — 1500 мм;
колесная база — 2820 мм;
масса — 1557–1628 кг.
Седан Jetta M6 будет выпускаться в переднеприводных модификациях мощностью 154 и 197 к. с.: максимальная скорость составит, соответственно, 166 и 172 км/ч. На выбор будут предложены два варианта аккумуляторов, однако пока их ёмкость и запас хода не раскрываются.