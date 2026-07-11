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«Наличие россиян — дополнительный повод для украинцев бахнуть»

  • 11.07.2026, 17:56
  • 1,814
«Наличие россиян — дополнительный повод для украинцев бахнуть»
Фото: Fire-Point

Белорусы отреагировали на решение Лукашенко упростить переезд граждан РФ.

Лукашенко упростил переезд россиян в Беларусь.

В комментариях читатели сайта Charter97.org эмоционально отреагировали на то, что диктатор уравнял в правах россиян с белорусами.

Приводим некоторые из них:

«ШОС, ШОС, ШОС»

«Это как красную тряпку мотать на голову перед разъяренным быком. Приглашать к себе домой орков, которые столько бед в Украине натворили».

«Наличие россиян - дополнительный повод для украинцев бахнуть. И не один раз».

«Колхозный придурок стал главным полицаем времен Второй мировой. Расселяет агрессоров, нацистов и фашистов по городам и весям Беларуси».

«Нічога, пасля краху дыктатуры пабяруць манаткі пад паху і бліжэйшым цягніком - на Масковію!»

«... а переезд белорусов в Беларусь не упростил!»

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