«Наличие россиян — дополнительный повод для украинцев бахнуть»
- 11.07.2026, 17:56
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Белорусы отреагировали на решение Лукашенко упростить переезд граждан РФ.
Лукашенко упростил переезд россиян в Беларусь.
В комментариях читатели сайта Charter97.org эмоционально отреагировали на то, что диктатор уравнял в правах россиян с белорусами.
Приводим некоторые из них:
«ШОС, ШОС, ШОС»
«Это как красную тряпку мотать на голову перед разъяренным быком. Приглашать к себе домой орков, которые столько бед в Украине натворили».
«Наличие россиян - дополнительный повод для украинцев бахнуть. И не один раз».
«Колхозный придурок стал главным полицаем времен Второй мировой. Расселяет агрессоров, нацистов и фашистов по городам и весям Беларуси».
«Нічога, пасля краху дыктатуры пабяруць манаткі пад паху і бліжэйшым цягніком - на Масковію!»
«... а переезд белорусов в Беларусь не упростил!»