Белорусские машинисты отказываются ехать в Брянскую область 11.07.2026, 17:36

Бригады из Гомеля не хотят работать на участке, который регулярно атакуют беспилотники.

Одной из заметных тенденций последних месяцев стали регулярные атаки БПЛА на железнодорожную инфраструктуру в российском приграничье, в том числе на станцию Унеча и Брянск-Узел. Эти объекты расположены на направлениях, связанных с движением поездов между Беларусью и Россией, поэтому ухудшение обстановки на данном участке напрямую влияет и на работу белорусских локомотивных бригад, пишет «Сообщество железнодорожников Беларуси».

Наиболее резонансным эпизодом стала атака беспилотника на станцию Унеча, произошедшая 21 мая 2026 года. Как утверждают российские источники информации, в результате прямого попадания дрона в маневровый тепловоз погибли трое сотрудников РЖД: машинист Евгений Кожанов, помощник машиниста Вячеслав Харитончик и его сын — осмотрщик-ремонтник вагонов Даниил Харитончик.

Серия атак на Унечу и Брянский железнодорожный узел, а также гибель сотрудников РЖД при ударе по маневровому тепловозу 21 мая, напрямую повлияли на настроения в локомотивном депо Гомель (Гомельское отделение БЖД). Среди локомотивных бригад резко снизилась готовность следовать с грузовыми поездами на территорию России.

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