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В Молодечненском районе грибник встретил медведя

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  • 11.07.2026, 16:38
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В Молодечненском районе грибник встретил медведя

Зверь стоял всего в 10 метрах от мужчины.

В последнее время все чаще появляются новости о том, что дороги беларусов и медведей пересекаются. Недавно косолапых видели в Минском районе, в городе Глубокое и даже рядом со столицей. Активно обсуждают неожиданную встречу бурого и грибника и в городском поселке Радошковичи Молодечненского района. О том, как это было и чем закончилось, сообщает издание Kraj.by.

О происшествии журналист издания узнал от женщины, которая торговала на площадке, где местные продают дары леса и урожай со своих участков.

— Мужчина рассказывал сегодня (речь о 10 июля). Он за лисичками пошел. Говорит: «Ищу грибы, чувствую — смотрит на меня кто-то. Оборачиваюсь — медведь стоит метрах в десяти-пятнадцати и смотрит прямо на меня», — поделилась подробностями пенсионерка, которая продавала лесные дары.

По словам женщины, грибник стал медленно отходить от зверя, не поворачиваясь к нему спиной.

— Говорит, страшно было очень, — добавила пенсионерка.

Напомним, сейчас самый сезон ягод и грибов. Немало людей ходят в лес, и здесь стоит быть внимательными. Хотя встреча с медведем — ситуация нечастая, специалисты проинструктировали, что делать, если это произошло.

Главное — не паниковать. Косолапый — зверь миролюбивый, но может проявить агрессию, если воспримет что-то в поведении человека как угрозу. Столкнувшись с животным, важно вести себя спокойно, можно заговорить, иногда это помогает. Медведь любопытный, он может захотеть изучить неизвестное существо. Если не заметит для себя ничего подозрительного, то уйдет.

Убегать от медведя — плохая идея, он бежит быстрее. Отходить от него нужно понемногу, без резких движений, не поворачиваться к нему спиной. Некоторые охотники советуют не резко, по возможности медленно бросать на землю, например, рюкзак, особенно если есть запах еды, или даже куртку: медведь начнет обнюхивать и изучать предмет. Это отвлечет его на некоторое время.

Если у него на спине вздыбилась шерсть и он подрагивает, то это признак скорого нападения, лучше залезть на дерево, в крайнем случае притвориться мертвым, лечь на живот и замереть.

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