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Роботы ВСУ пошли в наступление

  • 11.07.2026, 15:18
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Роботы ВСУ пошли в наступление
Фото: Генштаб ВСУ

Они были применены в Запорожской области.

Вооруженные силы Украины начали применять наземные робототехнические комплексы (НРТК) не только для обороны, но и в наступательных действиях, заявило Министерство обороны России. По данным ведомства, два наземных боевых робота, оснащенных пулеметным вооружением, были применены на ореховском направлении в Запорожской области. Как утверждает Минобороны, расчеты ударных беспилотников обнаружили продвижение двух НРТК в сторону российских позиций, после чего, согласно заявлению ведомства, оба комплекса были уничтожены, пишет сайт The Moscow Times.

Институт изучения войны (ISW) еще в декабре 2024 года сообщил, что ВСУ впервые провели боевую операцию, в которой вместо пехоты использовались исключительно роботизированные наземные системы. Тогда, по данным института, украинские подразделения атаковали российские позиции под Липцами в Харьковской области с помощью наземных беспилотников, оснащенных пулеметами, а также дронов для разведки и разминирования. В апреле этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ «впервые в истории этой войны» захватили позицию и взяли в плен российских военнослужащих, используя только беспилотные платформы — наземные роботизированные комплексы и дроны. Командир первого украинского подразделения НРК Николай Зинкевич позднее уточнил, что эта операция была проведена еще прошлым летом, а к марту 2026 года боевые роботы уже применяли более 150 подразделений ВСУ. По его словам, Украина рассчитывает к концу года заменить технологиями до 30% личного состава на наиболее опасных участках фронта.

В январе The Telegraph писал, что Третий армейский корпус ВСУ использовал в обороне наземный робот DevDroid TW 12.7 с пулеметом Browning M2, который в течение 45 дней удерживал позиции, заменяя сразу нескольких военнослужащих. В марте журнал Time сообщил о поставке в Украину для испытаний первых американских гуманоидных роботов Phantom MK-1, разработанных компанией Foundation. Создатели платформы заявили, что рассчитывают в перспективе отправлять на поле боя роботов вместо людей и адаптировать их для использования практически любого стрелкового оружия.

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