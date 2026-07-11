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Ученые рассказали, кто мог быть первым «правшой» на нашей планете

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  • 11.07.2026, 14:52
Ученые рассказали, кто мог быть первым «правшой» на нашей планете
Фото: newscientist.com

Это существо обитало на Земле 550 миллионов лет назад.

Возможно, деление животных на правшей и левшей уходит корнями в глубокую древность. Международная команда учёных выяснили, что червь, обитавший на Земле 550 млн лет назад, предпочитал всегда поворачивать направо, пишет «Нож».

Специалисты изучил более 100 окаменелостей Spriggina floundersi — доисторического червеобразного организма. Длина тела Spriggina floundersi составляла примерно два сантиметра, они ползали по территории современной южной Австралии.

Учёные заметили, что большинство особей застыли в одном изогнутом положении. Осмотрев все окаменелости, учёные пришли к выводу, что при жизни черви предпочитали пользоваться правой стороной тела.

«Когда мы говорим о том, кто правша, а кто левша, большинство людей, скорее всего, думают о том, как они держат карандаш или пинают футбольный мяч, — объясняет Скотт Эванс, ведущий автор статьи из Американского музея естественной истории. — Но наше исследование показывает, что у животных, у которых не было ни рук, ни ног, и живших более 500 млн лет назад, могла быть своя версия “праворукости”».

Spriggina floundersi примечательны не только номинацией на звание «первых правшей». Так, по данным учёных, эти черви и некоторые их современники были первыми животными, которые начали передвигаться по поверхности в классическом понимании этого слова. Предшественники «правшей» чаще всего напоминали малоподвижные «комки слизи».

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