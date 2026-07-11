В РФ маги предлагают водителям снизить расход бензина в авто 8 11.07.2026, 14:57

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И превратить АИ-92 в АИ-100.

В России маги предлагают превратить АИ-92 в АИ-100, убрать «порчу» с машины и найти в салоне «заговорённые предметы». За такие ритуалы с автомобилистов просят до 16 тысяч российских рублей, пишет «Блокнот».

В интернете появились предложения от ясновидящих, которые обещают автовладельцам решить проблему большого расхода топлива с помощью магических обрядов. Вместо проверки двигателя и обращения в автосервис клиентам предлагают провести ритуалы, поставить защиту на автомобиль и даже изменить свойства бензина.

Стоимость таких услуг, по словам продавцов эзотерики, составляет от 1,5 до 16 тысяч российских рублей.

Ясновидящие утверждают, что причина повышенного расхода топлива может быть связана не с неисправностью автомобиля, а с якобы наведённой порчей, негативной энергетикой или посторонними предметами, которые кто-то мог оставить в машине.

В одном из разговоров с потенциальным клиентом женщина предлагает провести специальный обряд для автомобиля.

— Ритуал приходит вот так, всё подготавливается, и получается зажигается, делается рунический став на машине, один заговор на вас, чтобы защищать и уберегать. Получается, выглядит законченная работа, тут вокруг благовония, всё, то есть все подношения делаются, вот так в лесу, всё выполнено, — рассказывает ясновидящая.

На вопрос, поможет ли такой ритуал сохранить бензин, она отвечает утвердительно и объясняет проблему мистическим воздействием.

— Конечно, вот смотрите, это всё сохранит. Я вижу женщину-злодейку, и это достаточно 5 капель, допустим, если бензин капнуть, то вот этот бензин уходит, — заявляет она.

Отметим, по оценкам газеты Financial Times, дефицит топлива в РФ напрямую затрагивает около 50 млн россиян — то есть 35 процентов населения.

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