Сегодня во Вроцлаве пройдет встреча с Владимиром Некляевым
- 11.07.2026, 15:11
Встреча приурочена к 80‑летнему юбилею поэта.
Сегодня, 11 июля, во Вроцлаве пройдет большая авторская встреча с Владимиром Некляевым, приуроченная к 80‑летнему юбилею поэта, пишет «Союз белорусских писателей».
Во время авторской встречи прозвучат стихи, будут спеты песни на стихи Владимира Некляева, а также состоится презентация новых книг: «Святая крыніца» (рассказы на польском и белорусском языках, издательство Центра белорусской культуры в Белостоке, перевод Мартина Рембача) и драматической поэмы «Літвіны».
Встреча пройдет сегодня, 11 июля, в 18:00
Адрес: Вроцлав, ul. Szewska 37, Dziedziniec Ossolineum
Владимир Прокофьевич Некляев родился 9 июля 1946 года в Сморгони в семье русского отца и белорусской матери. Детские годы он провел в Крево — старинном местечке, которое в интервью сайту Charter97.org называл своим главным источником вдохновения и «личным космосом».