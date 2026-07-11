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Сегодня во Вроцлаве пройдет встреча с Владимиром Некляевым

  • 11.07.2026, 15:11
Сегодня во Вроцлаве пройдет встреча с Владимиром Некляевым
Владимир Некляев

Встреча приурочена к 80‑летнему юбилею поэта.

Сегодня, 11 июля, во Вроцлаве пройдет большая авторская встреча с Владимиром Некляевым, приуроченная к 80‑летнему юбилею поэта, пишет «Союз белорусских писателей».

Во время авторской встречи прозвучат стихи, будут спеты песни на стихи Владимира Некляева, а также состоится презентация новых книг: «Святая крыніца» (рассказы на польском и белорусском языках, издательство Центра белорусской культуры в Белостоке, перевод Мартина Рембача) и драматической поэмы «Літвіны».

Встреча пройдет сегодня, 11 июля, в 18:00

Адрес: Вроцлав, ul. Szewska 37, Dziedziniec Ossolineum

Владимир Прокофьевич Некляев родился 9 июля 1946 года в Сморгони в семье русского отца и белорусской матери. Детские годы он провел в Крево — старинном местечке, которое в интервью сайту Charter97.org называл своим главным источником вдохновения и «личным космосом».

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