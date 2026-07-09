Российский миллиардер описал сценарий развала России 2 9.07.2026, 18:10

Андрей Мельниченко

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Россия может погрузиться в борьбу различных сил за ресурсы.

Миллиардер Андрей Мельниченко, занимающий восьмое место среди богатейших россиян в списке Forbes с состоянием $20 млрд, считает, что противостояние России и Запада не может продолжаться бесконечно, и описал пять сценариев будущего России: распад государства, превращение страны в осажденную крепость, возвращение на периферию западной системы, зависимость от Китая и создание суверенной России. Об этом он написал в колонке для The Economist.

Одним из самых опасных Мельниченко считает сценарий внутреннего конфликта и распада страны. По его мнению, Россия может погрузиться в борьбу различных сил за ресурсы, влияние и контроль над территориями ядерной державы. «Разваленная Россия может быть привлекательным образом в политических речах, но с точки зрения управления рисками это гораздо менее привлекательно», — пишет миллиардер.

Еще один жесткий сценарий — превращение России в осажденное государство — закрытую милитаризированную страну по образцу Северной Кореи. По его словам, в этом сценарии в стране установятся изоляция, репрессии, ограничение возможностей для развития и постоянная мобилизация. «Россия, застрявшая в менталитете вечной крепости, превратит внешнюю конфронтацию в постоянный инструмент внутренней политики», — пишет предприниматель. Мельниченко также считает, что растет вероятность того, что война в Украине может перекинуться на другие страны. Также в колонке он предупреждает о рисках дальнейшей эскалации конфликта, включая применение ядерного оружия.

Он считает возможным возвращение России в западный мир. В случае развития этого сценария страна выйдет из изоляции и вновь интегрируется в западную экономическую систему, но останется на периферии. Россия в этом случае может оказаться под влиянием внешних центров силы и столкнуться с ощущением утраты самостоятельности, что в будущем может породить новый реваншизм.

Четвертый сценарий связан с переходом России в орбиту влияния Китая. В этом случае Москва становится поставщиком природных ресурсов, рынком для китайских товаров и стратегическим буфером между Китаем и Западом. Мельниченко считает, что такая модель не отвечает интересам ни России, ни Китая. Россия потеряет самостоятельность, а Пекин столкнётся с дополнительными издержками из-за проблем зависимого партнёра и ростом недовольства россиян. По мнению предпринимателя, разница между интеграцией России на периферию Запада и ее зависимостью от Китая будет невелика. В обоих случаях Россия рискует сохранить ощущение зависимости, что может подпитывать агрессивный национализм.

Последний сценарий — создание суверенной России — перекликается с тезисами Владимира Путина о необходимости самостоятельного развития страны и отказе от внешнего влияния. Но Мельниченко делает акцент на большей предсказуемости. «Эта Россия не должна быть удобной для Запада или Китая, — считает Мельниченко. — Она может быть сложным партнером для Запада, но она не "черная дыра". Она может быть менее сговорчивой с Китаем, чем государство-сателлит, но она безопаснее, чем крупный и нестабильный вассал».

Предприниматель пишет, что многие представители российского бизнеса, науки и культуры, которые создавали страну после распада СССР, считали себя частью глобального мира, однако санкции заставили Россию переосмыслить зависимость от внешних связей. По мнению Мельниченко, ограничения стали стимулом для укрепления внутреннего производства, технологического и экономического суверенитета. Он считает, что то, как Россия будет реализовывать свой суверенитет, может быть решено только внутри самой страны и без оглядки на внешние предпочтения. По его словам, попытки управлять этим процессом извне обречены на провал и контрпродуктивны, поскольку они разрушают суверенитет, а без него устойчивый мир невозможен. «С этим нужно смириться — не из симпатии к России, а из понимания того, что альтернативы этому нет», — заключает миллиардер.

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