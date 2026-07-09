Ученые назвали пять привычек для счастливой жизни 9.07.2026, 17:45

Главным фактором психологи называют отношения с близкими.

Современные исследования в области психологии все чаще показывают, что счастье зависит не столько от удачного стечения обстоятельств, сколько от повседневных привычек. По мнению ученых, устойчивое ощущение благополучия формируется благодаря образу жизни, а не кратковременным эмоциональным всплескам, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из главных факторов специалисты называют качество отношений с близкими. Более чем 80-летнее Гарвардское исследование развития взрослых показало, что крепкие социальные связи сильнее влияют на здоровье, продолжительность жизни и удовлетворенность ею, чем высокий доход, карьерные достижения или уровень интеллекта. Более того, одиночество связывают с повышенным риском хронических заболеваний.

Не менее важным ресурсом исследователи считают время. Люди, которые постоянно ощущают нехватку свободных часов и живут в состоянии спешки, значительно чаще испытывают стресс и недовольство жизнью. При этом траты, позволяющие освободить время, нередко приносят больше удовлетворения, чем покупка дорогих вещей.

Еще один вывод касается новых впечатлений. Психологи отмечают, что насыщенная жизнь складывается не только из приятных моментов, но и из опыта, который требует усилий, расширяет кругозор и помогает взглянуть на привычные вещи иначе. Именно такие события делают воспоминания ярче и усиливают чувство полноты жизни.

Исследования также подтверждают пользу бескорыстной помощи другим людям. Благотворительность, волонтерство или даже небольшие добрые поступки активируют механизмы вознаграждения в мозге, укрепляют социальные связи и повышают субъективное ощущение счастья независимо от уровня доходов.

Замыкает список пребывание на природе. Анализ данных почти 20 тысяч человек показал, что минимум два часа в неделю, проведенные в парке, лесу или у воды, заметно улучшают психологическое состояние и снижают уровень стресса. Причем эти 120 минут можно распределить на несколько коротких прогулок.

Авторы исследований подчеркивают, что именно сочетание крепких отношений, разумного отношения ко времени, новых впечатлений, заботы о других и регулярного контакта с природой создает основу для долгосрочного благополучия и высокого качества жизни.

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