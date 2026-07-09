Николай Статкевич: В нашей семье появился еще один политзаключенный 1 9.07.2026, 18:17

Николай Статкевич

Белорусский политик рассказал о спецоперации против его питомцев.

Политзаключенный и лидер партии «Народная Грамада» Николай Статкевич рассказал об операции против двух его собак с участием милиции и службы отлова. «Может, собаки мешали близкому «наблюдению» за домом либо негласным «визитам» в него?» — полагает Статкевич.

– Старая Лошица, где мы ещё живем, идет под снос. С нашим домом судебные исполнители создали задержку. А соседские дома уже опустели, их сносят, людей вокруг живет все меньше, зато всё больше пришельцев, желающих побродить по заброшенным усадьбам в поисках «добычи».

Нас они беспокоить не осмеливаются, потому что сейчас наши собаки свободно бегают по огороженному двору за закрытыми от улицы и от сада калитками.

Вероятно, для кого-то наличие двух собак во дворе создаёт «неудобства». И на днях, когда мы уехали по делам, кто-то прошёл через соседнюю опустевшую усадьбу в наш сад и снаружи разломал садовую, непреодолимую для собак, калитку. Собаки выскочили на свободу.

Когда мы вернулись, дома застали только маленького, рыжего и бойкого хитреца Рики, а большой и сильный Бой исчез. Его поиски в течение суток ничего не дали. Назавтра в Лошице появилась «спецмашина» по отлову собак. Её специалисты, которых сумела догнать и «отловить» Марина, подтвердили, что это они поймали и завезли на Гурского Боя, когда приехали по вызову милиции, а вот рыжий пёсик от них убежал. И искали его, с помощью милиции, как раз возле дома хозяев этих, якобы, «ничейных бродячих» собак. То есть, чьи это собаки не было секретом, по крайней мере, для милиции. Но выловить рыжего и там не удалось.

Где их сначала ловили, со слов сотрудников спецкомбината? Там, куда бегут все кобели — где «загуляла» сука. Потому что её запах они чуют чуть ли не за километры. Там были и другие, действительно бродячие собаки, так как уже выселенные из Лошицы люди, напуганные налогами и новыми ограничениями властей на домашних животных, часто оставляют их при переезде, а ещё чаще их подбрасывают в частный сектор жители многоэтажек. Но ловили только конкретных собак — наших.

Боя мы на следующий день забрали из приёмника на улице Гурского из глухой камеры с обитой жестью дверью с зарешеченным окошком на ней и надписью «Изолятор». Знакомая до боли картина.

Так что в нашей семье появился еще один политзаключенный — Бой (это он на фото вместе с теперь уже своим коллегой). Какая-то криминальная семейка получается.

Не знаю, зачем это всё им понадобилось.

Может, собаки мешали близкому «наблюдению» за домом либо негласным «визитам» в него?

Или хотят всё же «зачистить» и принудить к эмиграции одну отдельную семью, как это они уже успешно сделали с полумиллионом белорусов?

Или, узнав о наших планах после переезда, имеют на них уже свои, где собаки им будут мешать?

Пока точно не знаю.

Но впечатляют масштабы этой спецоперации по «нейтрализации» двух собак. Представляю процесс ее планирования так. Сначала думали, как получить доступ к этим «объектам».

Первый вариант — просто вскрыть калитку на улицу, чтобы собачки сами выскочили на неё, где кого-то «покусали» бы («покусанного» можно и назначить), или просто потерялись в двухмиллионном городе, казался самым простым. Он и был реализован несколько недель назад с помощью местного выпивохи, который после сам про всё проболтался.

Но собачки, ночью выпущенные им на улицу и побегав по ней, никого не покусали, потому что улица — это же не их территория. Там даже лаять — только лишние «гавы» тратить. Поймать же их на той улице у «освободителей» не удалось и утром: когда хозяева проснулись, собаки уже были дома, хоть и с заметными травмами и непривычно тихим поведением. После этого ворота и калитка были оборудованы мной более надежными замками и стали постоянно на них запираться.

Но гений потомков Дзержинского тоже не дремал. Он проявил себя в следующем, более совершенном, плане. Полагаю, что их аналитики пришли к глубокомысленному выводу, что недостаточно выманить собачек на улицу. Нужно, чтобы они ещё сами прибежали в определённое место, где их можно будет «принять».

Короче, обратившись к глубинам профессионального мастерства, решили применить известный уже столетиями, но до сих пор эффективный способ «медовой ловушки». Представляю, как аналитики «служб» изучают добытые «агентурным путём» данные о биологических циклах окрестных сук, чтобы выбрать время операции.

Старинный способ снова сработал безупречно — в «медовую ловушку» попал желанный «объект». Правда, второй сумел вывернуться и пришлось прилагать дополнительные усилия по его задержанию, которые снова не были успешными, но привели к раскрытию этой выдающейся операции.

Думаю, что всё происходило как-то так. Не знаю только, кого и как наградили за эту «вершину профессиональной компетенции». Знаю только, что весь этот праздник профессионализма был за наши с вами деньги, – написал Статкевич.

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