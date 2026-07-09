Volkswagen отметил юбилей Tiguan особой версией 9.07.2026, 18:22

Фото: Volkswagen

Юбилейное исполнение отличается эксклюзивным оформлением экстерьера и интерьера.

Компания Volkswagen представила специальную версию кроссовера Tiguan Edition 20, приуроченную к 20-летию модели. Юбилейное исполнение отличается эксклюзивным оформлением экстерьера и интерьера.

Юбилейная версия построена на комплектации Life, но получила пакет внешнего оформления R-Line и ряд уникальных деталей. Главной особенностью стала новая окраска кузова Maple Red Metallic, созданная специально для Edition 20. Кроме того, автомобиль оснащается черными глянцевыми корпусами зеркал и окантовкой боковых окон, затемненными задними стеклами, а также 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.

Отличить спецверсию можно и по декоративным элементам: лазерной гравировке Edition 20 на центральной стойке кузова, проекционной подсветке дверей с юбилейным логотипом, черным глянцевым надписям Tiguan на крышке багажника и накладке порога багажного отделения.

В салоне появились красная контрастная прострочка на передней панели, дверных картах, сиденьях и ковриках, подсвечиваемые накладки на пороги с надписью Edition 20, новое оформление рулевого колеса и измененный рисунок обивки сидений.

Юбилейная версия доступна со всеми двигателями, которые предлагаются для комплектации Life, начиная с базового бензинового двигателя мощностью 150 л. с.

Напомним, первый Volkswagen Tiguan появился в 2007 году и за два десятилетия стал одним из самых успешных автомобилей марки. К концу мая 2026 года по всему миру было продано более 9 млн экземпляров модели. С 2017 года Tiguan остается самым продаваемым автомобилем концерна Volkswagen Group.

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