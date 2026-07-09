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Саратовский НПЗ «Роснефти» остановил работу

  • 9.07.2026, 19:01
Саратовский НПЗ «Роснефти» остановил работу

Его атаковали беспилотники.

Саратовский НПЗ «Роснефти» остановил переработку нефти с 8 июля из-за повреждений и последующих возгораний на ‌территории в результате атаки беспилотников, сообщили Reuters два источника в отрасли.

По их данным, на заводе, который построен в 1934 году и входит в число старейших в России, ‌остановлена единственная установка первичной переработки нефти АВТ-6 номинальной мощностью 20 тысяч тонн в сутки. На ее ремонт может потребоваться одна-две недели, утверждают источники Reuters. Со cреды завод мощностью 7 млн тонн в год прекратил продажи нефтепродуктов на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже.

По данным Reuters, в 2024 году Саратовский НПЗ за 2024 год переработал ‌5,8 миллиона тонн нефти и произвел 1,2 миллиона тонн автобензина, 1,9 миллиона тонн дизтоплива ‌и 1 миллион тонн мазута.

31 мая текущего года завод также подвергался налету БПЛА и останавливал работу, По словам источников Reuters, после короткого простоя НПЗ вернулся в строй со второй половины июня.

Саратовский НПЗ стал третьи российским нефтезаводом, остановившим выпуск в этом месяце. 6 июля прекратил переработку Омский НПЗ «Газпром нефти» — крупнейший в России; с 2 июля встал НПЗ «Нижегороднефтеоргсинтез» «Лукойла», занимающий 4-е место в стране по мощности и 2-е — по выпуску бензина.

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