ФИФА назвала футболистов, пробежавших больше и быстрее всех на ЧМ-2026
- 9.07.2026, 18:59
Самую высокую скорость развил Мбаппе.
Капитан и полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс на текущем чемпионате мира преодолел в сумме 61,8 км — больше всех других игроков, сообщается на сайте ФИФА.
Тилеманс провел на турнире все пять матчей в основе, в том числе завершившуюся в дополнительное время игру с Сенегалом в 1/16 финала (3:2), в которой оформил дубль.
Рекорд турнира по преодоленной дистанции в отдельном матче у партнера Тилеманса по команде — Тимоти Кастаня (больше 16 км за матч).
Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе развил самую высокую скорость на поле — 37,6 км/ч, а быстрее всего мяч на турнире летел после удара сенегальца Папа Гейе — 131,9 км/ч.
С 9 по 12 июля на чемпионате мира пройдут четвертьфиналы: Франция — Марокко, Испания — Бельгия, Норвегия — Англия, Аргентина — Швейцария.