Супругов-россиян осудили в Польше за шпионаж 1 9.07.2026, 18:47

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Окружной суд в Сосновце

Фото: Google maps

Их приговорили к 7 и 3 годам лишения свободы.

Россиянин Игорь Рогов, который после начала войны РФ против Украины получил в Польше политическое убежище, представившись оппозиционером, и на протяжении нескольких лет сотрудничал с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России, приговорен к 7 годам лишения свободы. Об этом в четверг, 9 июля, сообщило польское издание Onet со ссылкой на Окружной суд в Сосновце.

Супруга Рогова – Ирина - приговорена к 3 годам. Она признана виновной в пособничестве шпионской деятельности. Суд рассматривал дела в одном производстве.

Согласно заключению польских следователей, арестованный Агентством внутренней безопасности Польши (ABW) летом 2024 года Рогов, который ранее был замглавы координатора штаба Алексея Навального в Саранске, передавал ФСБ сведения не только о российских оппозиционных деятелях, эмигрировавших на Запад, но также о польских структурах, помогающих российским эмигрантам, работе чиновников польского МИД, а также о преподающих польский язык россиянам. Соответствующие данные мужчина передал на флеш-карте жене, которая собиралась съездить к родным в Россию, говорилось в материалах дела.

Игорь Рогова заявил следователям, что действовал под давлением ФСБ, якобы шантажировавшей его угрозой мобилизовать отца на войну против Украины. «Я был под давлением, мне казалось, что эти люди все обо мне знают. Мне было страшно», - говорил он.

Кроме того, следствие установило, что Игорь Рогов был получателем обнаруженной летом 2024 года в одном из логистических центров в Польше посылки с компонентами для создания бомбы: нитроглицерином, детонатором в виде пауэрбанка и металлическим термосом с кумулятивным компонентом. По словам Рогова, он должен был лишь получить посылку, не зная о ее содержимом, по просьбе знакомого, российского оппозиционера Эмиля Г., также жившего в Польше. Игорь Рогов утверждал, что это была «обычная услуга». По версии прокуратуры, он действовал совместно с двумя гражданами Украины и одним гражданином России. Службы безопасности изъяли посылку на складе курьерской компании в Лодзинском воеводстве до того, как она попала к адресату.

Помимо шпионажа ему инкриминировали участие в отправке посылки, содержащей взрывчатое вещество, и создание угрозы жизни и здоровью людей.

Как утверждают польские СМИ, Игорь Рогов прибыл в Польшу весной 2022 года. Он представлялся оппозиционером и говорил знакомым, что организовывал в Силезии митинги против власти Владимира Путина. По его словам, правительство в Варшаве пригласило его в страну после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину. В рамках поддержки российской оппозиции Рогов сумел закончить обучение по специальности «информатика», получал стипендию и социальную помощь в размере 5000 злотых в месяц, а также жилье в общежитии в городе Сосновец. Однако, по данным Агентства внутренней безопасности Польши, Рогов был завербован ФСБ еще в России и продолжал активно сотрудничать с ней.

Ключевым моментом в расследовании стали показания Ирины Роговой, которая, узнав, что ее муж завел роман с другой эмигранткой из России, стала рассказывать в частных беседах, что Игорь на протяжении многих лет работал с неким сотрудником ФСБ по имени Евгений. О сотрудничестве с ним Рогов сам признался жене еще «на первом или втором курсе» российского университета. Тогда он рассказывал ей, что писал для ФСБ отчеты с различных конференций «Открытой России».

По данным WP Wiadomości, офицер ФСБ Евгений, курировавший Игоря Рогова, в некоторых документах фигурирует как Евгений Литко, предположительно живший в Германии и оттуда же управлявший российской агентурой. Пытались ли польские службы установить его местонахождение, неизвестно.

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