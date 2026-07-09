В Гродно засыпало землей директора строительной фирмы

В Гродно засыпало землей директора строительной фирмы3
- 9.07.2026, 18:31
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Мужчина скончался.
В Гродно в микрорайоне Зарица во время земляных работ погиб мужчина, сообщил Следственный комитет.
По предварительным данным, днем работники одной из частных строительных организаций прокладывали канализационные сети. Во время работ произошел обвал грунта.
В траншее находился 41‑летний директор фирмы, которого засыпало землей. Полученные травмы оказались смертельными.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователи вместе со специалистами провели осмотр, зафиксировали обстоятельства происшествия, опросили очевидцев и изъяли документы, касающиеся охраны труда и техники безопасности.