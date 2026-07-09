В Гродно засыпало землей директора строительной фирмы 3 9.07.2026, 18:31

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Иллюстративное фото

Мужчина скончался.

В Гродно в микрорайоне Зарица во время земляных работ погиб мужчина, сообщил Следственный комитет.

По предварительным данным, днем работники одной из частных строительных организаций прокладывали канализационные сети. Во время работ произошел обвал грунта.

В траншее находился 41‑летний директор фирмы, которого засыпало землей. Полученные травмы оказались смертельными.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователи вместе со специалистами провели осмотр, зафиксировали обстоятельства происшествия, опросили очевидцев и изъяли документы, касающиеся охраны труда и техники безопасности.

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