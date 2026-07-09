В Эстонии желающих стать призывниками оказалось вдвое больше, чем запланировано 9.07.2026, 18:01

Впервые все принятые срочники оказались добровольцами.

В этом году в Эстонии желание пройти срочную службу выразили вдвое больше молодых людей, чем армия планировала принять, сообщает ERR.

В Агентстве оборонных ресурсов, в сферу ответственности которого входит призыв в армию, сообщили, что с 13 июля срочную службу в эстонской армии начнут проходить более 700 молодых людей, все – добровольцы, среди них 32 – женщины.

Это соответствует максимальному плановому количеству срочников, которых планировалось набрать в 2026 году. Цифра в три раза меньше, чем обычно, в связи с необходимостью задействовать остальные учебные ресурсы для совершенствования и обновления знаний действующих военнослужащих. В том числе речь идет о подготовке новых инструкторов, которые затем будут обучать новобранцев.

В 2026 году впервые все принятые срочники оказались добровольцами. Более того, добровольцев оказалось гораздо больше – ещё около 1500 молодым людям отказали из-за ограниченного набора и предложат варианты на будущее.

«Из-за большого интереса нам пришлось проводить отбор. Предпочтение отдавали молодым людям, которые видят свое будущее в армии», – отметила глава Агентства оборонных ресурсов Ану Раннавески.

Призывников распределят между различными родами войск. Часть из них, в частности, будет проходить обучение на операторов немецкой системы ПВО IRIS-T SLM.

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