«Какое маниакальное удовольствие получают те, кто создает очереди на границе?» 9.07.2026, 17:39

Вопрос к Госпогранкомитету.

Минчанка agnessvik провела на границе в Бресте 10 часов, прежде, чем смогла выехать из Беларуси. В создании очередей на переходе она обвинила белорусских пограничников:

«Я не знаю, какое маниакальное удовольствие получают те, кто специально на беларуской границе создает очереди. Всегда, когда еду - поляки работают четко и быстро. Всегда проблема у нас. Приехали десятые в 12 дня со стороны Бреста . Сейчас прошло 9.5 часов. Мы стоим во внутреннем дворе. Двор весь запихан автобусами. За четыре часа из двора не выехал ни один автобус. Судя по небольшому количеству авто, на Варшавском мосту нет пробок. Холодно, много людей с детьми, все безумно уставшие. Зачем так делать?»

Позже, по прошествии границы, минчанка написала, сколько времени потратила на это:

«В итоге, 10 часов ожидания на белорусской границе, и 2,5 часа на польской. Поляки работали четко и быстро».

О крупных очередях на погранпереходе в Бресте белорусы пишут уже несколько дней. На то, чтобы пройти границу, у многих уходит до 18 часов.

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