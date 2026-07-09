Foreign Policy: Новая стратегия Украины доказала свою эффективность 9.07.2026, 17:37

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Крым стал центральной целью новой кампании ВСУ.

Украинское военное руководство, по мнению ряда западных аналитиков, впервые с начала полномасштабного конфликта сформировало целостную стратегию, которая должна не столько разгромить российскую армию в прямом столкновении, сколько лишить Москву возможности эффективно вести боевые действия, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Главной целью новой кампании называют удары по критически важной инфраструктуре, логистическим маршрутам и предприятиям российского оборонно-промышленного комплекса. Особое место в этой стратегии занимает Крым. Киев рассчитывает нарушить снабжение российской группировки на полуострове, осложнив доставку топлива, боеприпасов и других ресурсов.

Украинские военные считают, что ослабление логистики способно принести больший эффект, чем масштабные наступательные операции, подобные контрнаступлению 2023 года. По их мнению, аналогичный подход уже доказал свою эффективность при вытеснении российского Черноморского флота из Севастополя, где ключевую роль сыграли морские беспилотники.

Параллельно Киев наращивает удары по российской нефтяной инфраструктуре. Согласно оценкам, в этом году атаки на нефтеперерабатывающие заводы и топливные объекты значительно участились. Это, как утверждается, уже привело к перебоям с топливом в ряде российских регионов, ограничениям на экспорт нефтепродуктов и дополнительной нагрузке на экономику.

Реализовать новую концепцию помогают современные разработки. Среди них — беспилотники с элементами искусственного интеллекта, способные обходить средства радиоэлектронной борьбы, а также крылатые ракеты большой дальности, позволяющие наносить удары по объектам далеко за линией фронта. Кроме того, украинские инженеры работают над расширением так называемой «зоны поражения» с помощью новых типов дронов, что должно существенно осложнить действия российских подразделений.

Эксперты отмечают, что такая стратегия заставляет Россию перераспределять средства противовоздушной обороны между защитой крупных городов, военных предприятий и линии фронта, снижая эффективность всей системы.

Вместе с тем аналитики признают, что реализация этого плана потребует времени и дальнейшей поддержки западных союзников. Россия по-прежнему располагает значительными военными ресурсами, крупным арсеналом ракет и заметным преимуществом в численности личного состава.

Тем не менее в Киеве рассчитывают, что последовательное давление на логистику, энергетику и оборонную промышленность в перспективе может серьезно ослабить возможности Москвы и изменить ход конфликта без проведения дорогостоящих масштабных наступлений.

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