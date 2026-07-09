Пять уроков, извлеченных из нефтяного шока 9.07.2026, 16:50

Нефтяной кризис изменил правила мировой энергетики.

Война в Иране и блокировки Ормузского пролива стали главным испытанием для мирового энергетического рынка за последние годы. После ударов США по Ирану 7 июля и серии атак на суда в Ормузском проливе транзит танкеров так и не вернулся к прежним объемам, а перспективы переговоров между Вашингтоном и Тегераном вновь оказались под вопросом. На этом фоне аналитики подводят итоги последних месяцев, которые уже успели изменить представления о глобальной энергетической безопасности, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Первый вывод заключается в том, что кризис сильнее всего ударил по Азии. Закрытие Ормузского пролива привело к перебоям с поставками нефти, сжиженного природного газа и нефтепродуктов. Индия и Непал были вынуждены нормировать потребление сжиженного газа, а власти Шри-Ланки и Филиппин вводили меры по сокращению расхода топлива. При этом США и Европа пережили кризис значительно легче: стоимость бензина и газа выросла, однако не достигла уровней предыдущих энергетических потрясений.

Вторым важнейшим фактором стали стратегические запасы. Именно они позволили смягчить последствия перебоев. Международное энергетическое агентство организовало крупнейший в истории выпуск резервной нефти, Соединенные Штаты активно использовали стратегический нефтяной резерв, а переработчики расходовали коммерческие запасы. Теперь многие государства, вероятно, ускорят создание новых резервных хранилищ.

Еще одним неожиданным итогом стала высокая устойчивость мировой нефтепереработки. Несмотря на выпадение значительных объемов ближневосточной нефти, особенно тяжелых сортов, перерабатывающие предприятия сумели оперативно найти альтернативное сырье. Существенную роль сыграли дополнительные поставки из США и других стран, что помогло избежать серьезного дефицита топлива.

Особое внимание аналитики уделяют Китаю. Во время кризиса Пекин резко сократил импорт нефти, используя накопленные запасы и одновременно уменьшая экспорт нефтепродуктов. Такой подход фактически превращает крупнейшего мирового импортера в одного из главных регуляторов рынка: Китай способен закупать сырье при низких ценах и снижать импорт в периоды резкого подорожания, оказывая заметное влияние на мировые котировки.

Наконец, кризис подчеркнул новую роль производителей Западного полушария. Пока страны Персидского залива не могли в полной мере компенсировать перебои из-за проблем с логистикой через Ормузский пролив, именно поставки из США помогли частично восполнить дефицит. Это усилило интерес к развитию добычи в Латинской Америке, Северной и Центральной Африке, которые рассматриваются как важные альтернативные источники нефти.

Главный вывод последних месяцев заключается в том, что мировой энергетический рынок оказался гораздо устойчивее, чем ожидалось. Однако кризис показал и другое: государства все активнее диверсифицируют маршруты поставок, наращивают стратегические резервы и ищут новых партнеров, чтобы снизить зависимость от одного из самых уязвимых регионов мировой энергетики.

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