Основанный белорусом стартап создал ИИ-инструмент для программирования 9.07.2026, 16:30

Инструмент помогает выполнять сложные инженерные задачи.

Американский стартап Perplexity, одним из основателей которого является уроженец Беларуси Денис Ярац, разработал новый инструмент на базе искусственного интеллекта для программирования под кодовым названием Teammate, сообщает Business Insider.

По информации издания, сотрудники компании используют Teammate с мая 2026 года. Инструмент помогает выполнять сложные инженерные задачи: сопровождать программные проекты, находить ошибки в коде, отслеживать работу сервисов и выявлять сбои во внутренних системах.

Пока Perplexity не объявила, станет ли Teammate доступен всем пользователям. В случае публичного запуска компания выйдет на рынок ИИ-инструментов для программирования, где ей предстоит конкурировать с такими решениями, как Claude Code, Codex и Cursor.

Сегодня сервисами Perplexity ежемесячно пользуются более 100 миллионов активных пользователей, включая десятки тысяч корпоративных клиентов. Помимо поисковой платформы, компания развивает ИИ-браузер Comet и агент Personal Computer, способный выполнять задачи на компьютере пользователя.

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