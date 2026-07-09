Der Spiegel раскрыл масштабы военного союза России и Китая 9.07.2026, 16:24

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Одним из ключевых эпизодов расследования названа закрытая встреча Екатеринбурге.

Немецкий журнал совместно с партнерами опубликовал расследование, в котором утверждается, что Россия и Китай значительно расширили военное сотрудничество и координацию в сфере обороны. По данным издания, внутренние документы свидетельствуют о более глубоком взаимодействии Москвы и Пекина, чем предполагалось ранее, пишет Der Spiegel (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из ключевых эпизодов расследования названа закрытая встреча, состоявшаяся 10 декабря 2024 года в Доме Севастьянова в Екатеринбурге. Согласно опубликованной информации, мероприятие организовал руководитель Первого управления Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Александр Воронцов.

По данным журналистов, в переговорах приняли участие около 80 высокопоставленных представителей оборонных ведомств, военных структур, государственных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса двух стран. Часть китайской делегации, как утверждается, прибыла в Россию на правительственном самолете.

Как пишет Der Spiegel, центральной темой встречи стало развитие совместного военно-технического взаимодействия и координация действий на фоне противостояния с западными странами. Издание утверждает, что изученные документы позволяют говорить о долгосрочных планах по расширению сотрудничества между Москвой и Пекином в оборонной сфере.

Авторы расследования считают, что подобные контакты отражают новый этап отношений двух государств, который выходит далеко за рамки традиционного военно-технического партнерства. По их оценке, взаимодействие приобретает все более системный характер и затрагивает широкий круг вопросов, связанных с безопасностью и оборонной политикой.

Москва и Пекин ранее неоднократно заявляли, что их сотрудничество не направлено против третьих стран и строится на принципах стратегического партнерства. Однако материал указывает на признаки существенно более тесной координации, чем признавалось публично, что может вызвать дополнительное внимание со стороны западных государств.

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